Hallaron muerto en Bogotá a Nuchem Yisrael Eber, rabino de la comunidad jasídica que había sido reportado como desaparecido

El pasado martes 21 de abril, fue reportado como desaparecido en Bogotá el ciudadano extranjero Nuchem Yisrael Eber, rabino de la comunidad jasídica.

Sin embargo, en las últimas horas, el hombre —quien había sido visto con vida por última vez en el barrio Niza, localidad de Suba— fue hallado muerto. Así lo logró establecer SEMANA a través de una fuente.

El hecho también fue confirmado por la senadora Lorena Ríos Cuéllar a través de un comunicado, en el que lamentó lo ocurrido.

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“Como mujer de fe y una defensora de la libertad religiosa, expreso mi más profundo dolor y absoluto rechazo frente al lamentable y violento asesinato del rabino Nuchem Yisrael Eber, ciudadano extranjero, ocurrido recientemente en el territorio Colombiano”, dijo la congresista en el comunicado emitido esta mañana de martes 28 de abril.

Si bien la senadora Cuéllar mencionó que la muerte del ciudadano extranjero fue violenta, SEMANA desconoce —por el momento— las condiciones puntuales en que fue hallado el cuerpo sin vida.

Por lo tanto, será Medicina Legal la entidad encargada de establecer a qué se debió la muerte de Nuchem Yisrael Eber. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación investigará lo acontecido.

Vale destacar que, en su comunicado, la senadora Cuéllar también pidió que se haga justicia y que el caso no quede impune.

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“Este hecho atroz enluta a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad judía que hoy llora una pérdida irreparable. Colombia debe ser un país donde se garanticen la plenitud de nuestros derechos fundamentales y en donde todos podamos vivir y profesar nuestra fe sin limitaciones y sin temor alguno. Por eso, levanto mi voz con firmeza exigiendo justicia, exigiendo que este crimen no quede en la impunidad, exigiendo a las autoridades una investigación rigurosa, transparente y eficaz que permita identificar, judicializar y sancionar a los responsables con todo el peso de la ley”, expresó la congresista.

Por último, Cuéllar envió un mensaje de solidaridad a la Confederación de Comunidades Judías de Colombia.

“A la Confederación de Comunidades Judías de Colombia un abrazo de solidaridad y acompañamiento en esta difícil situación. Estamos para acompañarles”, concluyó en el comunicado.