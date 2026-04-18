Policía reveló detalles del asesinato del universitario Fredy Santiago Guzmán en estación de TransMilenio

Luto en una familia de Bogotá, luego de que uno de sus integrantes, un joven de 19 años, identificado como Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, muriera tras haber sido atacado con un arma blanca mientras se encontraba al interior de la estación de TransMilenio Minuto de Dios.

El hecho se presentó en horas de la noche del pasado miércoles 15 de abril, luego de que el joven saliera de clases en la Corporación Universitaria Minuto de Dios [Uniminuto], donde cursaba primer semestre de Ingeniería de Sistemas.

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Gravemente herido, a Guzmán lo alcanzaron a trasladar hasta el Hospital de Engativá, donde finalmente murió debido a la gravedad de las heridas.

Ahora, mientras avanza la investigación para dar con el paradero de los criminales, desde la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron que todo ocurrió en medio de un intento de hurto a eso de las 9:50 p. m. de ese miércoles.

“Lo que podemos evidenciar es que el muchacho estaba esperando la ruta, cuando estos hombres jóvenes ingresaron a la estación e intentaron hurtarle sus pertenencias. Es la información que en este momento tenemos. No tenemos evidencia de cuántas personas entraron, pero lo que nos han manifestado las investigaciones que hemos arrojado es que fueron varios muchachos”, dijo en Noticias Caracol la coronel Maryam Moreno, comandante del grupo de transporte masivo de TransMilenio.

En la imagen, Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el universitario asesinado en TransMilenio. Foto: Redes sociales de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas

La coronel también dejó claro que en todas las estaciones de TransMilenio no hay una presencia fija de uniformados de la Policía Nacional.

“No tenemos una presencia en puesto fijo en todas las estaciones, pero nosotros tenemos distribuidos a lo largo del sistema, tanto uniformados en moto como uniformados haciendo constante revista en todas las troncales”, aseguró la oficial de la Policía en entrevista con el noticiero citado anteriormente.

Tras el asesinato del joven, la Corporación Universitaria Minuto de Dios emitió un comunicado en el que repudió el hecho. Así mismo, se solidarizaron con la familia del joven fallecido.

“Extendemos un mensaje de solidaridad, cercanía y acompañamiento a su familia, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. Como institución, nos unimos en memoria por su vida. Este suceso nos enluta como comunidad educativa y nos convoca a alzar la voz frente a una realidad que afecta no solo a nuestra institución, sino a la sociedad en su conjunto. La inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de ninguna persona. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los sueños de nuestros estudiantes y de cualquier ser humano”, indicaron desde la Uniminuto.

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En el comunicado también pidieron a las autoridades dar con el paradero de los asesinos y que, a la vez, se fortalezcan las condiciones de seguridad “en los entornos de vida de las y los universitarios”.

“Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad, rigor y eficacia las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La vida de Freddy Santiago, que iniciaba su vida adulta, con sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida, no puede verse cegada de manera violenta y que este hecho no nos cuestione ni nos exija un cambio como sociedad. Asimismo, reiteramos el llamado a las entidades y fuerzas de seguridad ciudadana en Bogotá frente a la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en los entornos de vida de las y los universitarios. Es fundamental avanzar en acciones concretas que garanticen la protección de los estudiantes y de toda la ciudadanía, mediante una mayor presencia institucional y estrategias efectivas de prevención”, agregaron.