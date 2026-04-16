Galán denuncia fallas en las prisiones domiciliarias: “Es un sistema que no está funcionando”

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su desacuerdo frente a la gestión de vigilancia que se realiza sobre las personas beneficiadas con prisión domiciliaria en la ciudad.

INPEC niega fallas de brazaletes mientras crecen capturas de delincuentes con detención domiciliaria en Bogotá

Durante un pronunciamiento realizado la mañana de este jueves, 16 de abril, el mandatario señaló que la recurrencia de delitos cometidos por ciudadanos bajo este beneficio evidencia una problemática estructural en el sistema de justicia y control.

Galán inició su intervención compartiendo información confirmada recientemente sobre casos de sicariato y secuestro. “Me enteré de que la persona que atentó contra un ciudadano en el barrio Barrancas hace dos días tenía detención domiciliaria. Cuando esto es repetitivo en todos los casos, uno se da cuenta de que no es un tema de casos aislados, sino que es un tema del sistema que no está funcionando”, afirmó el alcalde.

Casos de reincidencia bajo custodia domiciliaria

Galán citó ejemplos específicos de delitos de alto impacto donde los presuntos responsables contaban con medidas de aseguramiento en sus hogares al momento de cometer nuevos crímenes. Entre ellos, mencionó el caso de Diana Ospina, quien fue víctima de secuestro en un taxi por individuos que, según las investigaciones, debían estar cumpliendo detención domiciliaria.

No son casos aislados, el sistema no está funcionando. Criminales con detención domiciliaria: cometiendo nuevos delitos en la calle. Asesinos condenados y con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: tres veces dejados en libertad.



Los delincuentes… pic.twitter.com/sOPrqg14Dq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 16, 2026

Asimismo, el alcalde se refirió a las capturas relacionadas con bandas delincuenciales dedicadas al sicariato y al hurto.

“Uno de los capturados de la banda El Mesa, que tenía historial de múltiples homicidios, contaba con detención domiciliaria; la persona que ayer asesinó a un ciudadano en un fleteo en Kennedy tenía anotaciones previas por fuga de presos, hurto agravado y violencia intrafamiliar, pero estaba libre”, explicó Galán.

Desafíos en la operatividad judicial

La crítica del mandatario también se extendió a la efectividad de las capturas realizadas por la Policía Metropolitana de Bogotá frente a las decisiones judiciales posteriores. Galán describió una situación de “puerta giratoria” en la que bandas de delincuentes dedicadas al fleteo son capturadas de manera reiterativa, pero recuperan su libertad en tiempos breves.

“Tenemos que dar una discusión porque es repetitivo: o bien son personas que por su peligrosidad deberían estar presas porque el sistema ya las había capturado y las soltó, o bien están presas, pero no hay control sobre ellas”, concluyó el alcalde.

Con este llamado, el mandatario busca que se revise el protocolo de seguimiento a los beneficios otorgados por los jueces y la vigilancia que debe ejercer el sistema penitenciario para evitar que quienes cumplen condenas en casa sigan participando en actividades delictivas.