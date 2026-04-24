La Policía Metropolitana de Bogotá reportó en las últimas horas la recuperación de un vehículo de carga y la detención de un hombre en el sur de la capital. El operativo se registró en el barrio Caracolí, perteneciente a la localidad de Ciudad Bolívar, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre el robo de un camión en la zona de Bosa bajo la modalidad de halado.

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Tras recibir la denuncia, uniformados adscritos al CAI Arborizadora activaron un “plan candado” para cerrar las vías de escape. Durante el procedimiento, los sospechosos intentaron evadir el control policial emprendiendo la huida a pie, lo que generó una persecución que culminó con la captura de uno de los individuos cuadras más adelante.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el automotor fue devuelto a su dueño.

Declaraciones de las autoridades

El teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, detalló el resultado de la intervención: “Uniformados de la Policía Nacional, realizando labores de patrullaje y control, logran la ubicación de un camión, el cual había sido hurtado momentos antes en la localidad de Bosa”.

"En este procedimiento fue capturada una persona y puesta a disposición de la Fiscalía; el vehículo fue recuperado y devuelto a su propietario”, concluyó Torres.

El teniente coronel Luis Carlos Torres señaló que es de vital importancia que los ciudadanos víctimas de cualquier crimen realicen el respectivo denuncio. Foto: Policía Nacional

El oficial también reiteró el llamado a la colaboración ciudadana para mantener la operatividad en el sector: “La Policía Nacional invita a toda la comunidad a seguir informando sobre estos hechos delictivos para dar este tipo de resultados a través de la línea 123 o en el CAI más cercano”.

Hurto de vehículos en Bogotá

A propósito de este operativo, la Policía Metropolitana compartió un balance sobre el comportamiento de este delito en la ciudad. Según las cifras oficiales con corte al 20 de abril de 2026, Bogotá registra una tendencia a la baja en el robo de automotores en comparación con el año anterior.

Atendimos oportunamente la denuncia de un ciudadano que fue víctima del hurto de su camión mediante la modalidad de halado en #Bosa.



Fue así que les seguimos la pista hasta #CiudadBolívar, donde fue capturado uno de los responsables y recuperado el vehículo. pic.twitter.com/m2qGwwZcDx — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 25, 2026

En lo corrido de 2026 se han reportado 693 casos de hurto de vehículos, lo que representa una reducción del 25% frente a las 927 denuncias registradas en el mismo periodo de 2025.

Las autoridades reconocen que la percepción de inseguridad persiste debido a la difusión de casos en plataformas digitales. Las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Fontibón se mantienen como los puntos de mayor vigilancia, especialmente por el interés de estructuras delincuenciales en camionetas de gamas específicas.