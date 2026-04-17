Capturan a dos presuntos ladrones mexicanos en Bogotá; habían pedido un carro a través de una plataforma: esta es la historia

El robo de carros en Bogotá es una de las problemáticas que tiene azotados a los ciudadanos, a pesar de los golpes que han propinado las autoridades para hacerles frente a estos delincuentes.

Precisamente, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana de viernes, 17 de abril, la captura de dos presuntos ladrones de nacionalidad mexicana.

El teniente coronel Favian Beltran Moreno, comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos, informó que esos dos sujetos solicitaron un vehículo a través de una plataforma en el barrio San Fernando y en el trayecto intimidaron al conductor con un arma de fuego. Posteriormente, lo despojaron de su automotor y se dieron a la fuga.

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“Gracias a la ubicación del celular [del conductor] y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, luego de 10 minutos de seguimiento se logró ubicar este automóvil a la altura de la carrera 51 con 71. Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia los responsables de este hecho. Asimismo, se les halló en su poder un arma de fuego tipo traumática y munición”, indicó el oficial de la Policía.

Tras ser capturados, ambos ciudadanos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ahora deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Menos de 10 minutos fueron suficientes para que uniformados de #BarriosUnidos frustraran la huida de 2️⃣ extranjeros que hurtaron el vehículo de un ciudadano.



Los capturados habrían solicitado servicio de transporte para luego intimidar al conductor y hurtarle su automóvil. pic.twitter.com/zDTbrQI37Q — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 17, 2026

La semana pasada, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la recuperación de un carro que minutos antes había sido robado en el barrio Abraham Lincoln, localidad de Rafael Uribe.

El teniente coronel Luis Pardo, jefe de la Estación de Policía Rafael Uribe, dijo que, cuando se enteraron del robo del automóvil, pusieron en marcha un Plan Candado y lograron encontrar el vehículo en la carrera 10 con calle 52 sur.

En un video se puede ver cuando el supuesto ladrón saltó del carro en movimiento, después de que los policías, que estaban muy cerca, intentaron detenerlo.

Luego, tras lanzarse del carro, este terminó estrellado contra una vivienda; el presunto ladrón fue capturado y el vehículo fue recuperado.

El oficial Pardo también indicó que el presunto ladrón, quien tiene 20 años, presenta antecedentes por el delito de hurto.