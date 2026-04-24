Policía captura dos veces en una semana al mismo presunto delincuente: esto hacía

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura en flagrancia de dos hombres en la localidad de Engativá, al noroccidente de la capital.

Una niña de diez años asesinada y la masacre de por lo menos tres personas estremecen a Cúcuta este jueves

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Gran Granada, donde uniformados que realizaban labores de vigilancia detectaron a dos individuos a bordo de una motocicleta sin placa, quienes intentaron abandonar el lugar al notar la presencia de las autoridades.

Tras una persecución que activó el denominado Plan Candado, las patrullas del sector lograron interceptar a los sospechosos unas cuadras más adelante.

La policía los persiguió y capturó tras realizar el 'Plan candado'. Foto: Policía Nacional

Durante la huida, los hombres arrojaron un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos, la cual fue recuperada e incautada de manera inmediata por los agentes. Además del arma, la motocicleta en la que se desplazaban fue inmovilizada para las investigaciones correspondientes.

Reincidencia y reportes de la comunidad

Según la información recopilada en la zona, los capturados son señalados por residentes del sector como presuntos responsables de hurtos bajo la modalidad de arrebato de pertenencias.

Hace una semana, este hombre había sido capturado por porte ilegal de armas de fuego en #Engativá. Hoy, reincide.



Fue sorprendido nuevamente cometiendo el mismo delito: se movilizaba con su cómplice en una motocicleta sin placas y, al parecer, pretendían hurtar a ciudadanos. pic.twitter.com/pey7g8xUWT — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 24, 2026

La Policía Nacional confirmó que los detenidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, entregó detalles sobre el perfil de los arrestados: “Mediante labores de patrullaje en el barrio Gran Granada, la unidad se percató de una motocicleta sospechosa que emprende la huida”.

“Al practicarles el registro, se les halla un revólver con cartuchos y se establece que uno de estos presuntos delincuentes había sido capturado hace una semana por el mismo actuar delictivo”, explicó la oficial.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza confirmó que los dos individuos ya están a disposición de las autoridades. Foto: Policía Nacional

Acciones contra la inseguridad local

La institución destacó que la captura es resultado del fortalecimiento de la vigilancia en puntos críticos de la localidad. La comandante Güiza enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana para la judicialización de este tipo de casos, especialmente ante la recurrencia de los involucrados en actividades ilegales.

Los detenidos, de quienes se investiga su participación en otros eventos delictivos reportados en Engativá, fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró la invitación a los ciudadanos a utilizar la línea de emergencia 123 para denunciar cualquier situación que afecte la convivencia en los barrios del noroccidente de la ciudad, con el fin de contrarrestar delitos como el tráfico de armas y el hurto.