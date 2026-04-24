Delincuentes se robaron una moto en Bogotá y ubicarlos no fue tan difícil: así cayeron

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, a tres ciudadanos colombianos y un extranjero, por el delito de hurto.

De acuerdo con las autoridades, la captura de esos cuatro presuntos delincuentes se dio gracias a la denuncia de una persona a la que, minutos antes, le habían robado su moto mediante la modalidad de atraco en Fontibón.

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Con lo que no contaban los delincuentes es que la moto tenía integrado un dispositivo GPS, el cual permitió su ubicación en la carrera 87c con transversal 79D.

El teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, indicó que, al llegar los Policías al lugar junto a la persona víctima del robo, esta identificó a los ladrones.

Una vez fue recuperada la moto, la Policía procedió a la captura de los cuatro presuntos delincuentes que, según el oficial Chauta, venían hurtando motos de manera sistemática en las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón.

Estos 4️⃣ capturados integraban un grupo delincuencial dedicado al hurto violento de motos en #Kennedy, #Fontibón y #Bosa.



Pero su fin llegó con la denuncia de un ciudadano a quien le fue recuperada su 🏍 mediante plan candado y seguimiento GPS. Cuentan con anotaciones por hurto. pic.twitter.com/VNfifFOE7t — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 24, 2026

A los capturados, la Policía les halló un arma de fuego tipo traumática.

“Esas personas presentan anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto y hurto agravado y calificado, también como violencia intrafamiliar”, agregó el comandante de la Estación de Policía de Bosa.

Los presuntos ladrones fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que les atribuyen.

Por otra parte, en las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de dos personas y la recuperación de un automóvil que había sido hurtado bajo la modalidad de atraco en la localidad de Tunjuelito.

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La acción policial se desencadenó tras el reporte de la víctima, quien fue abordada mientras prestaba un servicio de transporte solicitado mediante una plataforma digital.

Los uniformados ubicaron el automotor en el barrio El Tesoro, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se procedió a interceptar a los ocupantes, quienes intentaron evadir el control policial.