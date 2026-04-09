Presunto ladrón se lanzó de carro en movimiento cuando se vio atrapado en Bogotá: en video quedó registrado todo

Los ladrones de carros tienen azotados a los ciudadanos en Bogotá, a pesar de los esfuerzos de la Policía para ponerles freno.

Precisamente, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó este jueves 9 de abril la recuperación de un carro que minutos antes había sido robado en el barrio Abraham Lincoln, localidad de Rafael Uribe.

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El teniente coronel Luis Pardo, comandante de la Estación de Policía Rafael Uribe, indicó que, una vez fueron alertados sobre el robo de ese automotor, activaron un ‘Plan Candado’ y lograron ubicar el vehículo en la carrera 10 con calle 52 sur.

En un video quedó registrado el momento en que el presunto ladrón se lanzó del carro en movimiento, tras el asedio de los policías que estaban a pocos metros de capturarlo.

Se lanzó del carro en movimiento en un intento por evadir a las autoridades, luego de hurtar un vehículo.



Gracias a la activación del #PlanCandado, este hombre de 20 años fue capturado por patrullas de #RafaelUribe. pic.twitter.com/fSclSN62gV — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 9, 2026

Luego, tras lanzarse del carro, este terminó estrellado contra una vivienda, el presunto ladrón fue capturado y el vehículo fue recuperado en la carrera 10 con calle 52 sur, localidad de Tujuelito.

El teniente coronel Luis Pardo, comandante de la estación de Policía Rafael Uribe, confirmó lo ocurrido. “Esta persona al sentir cerca a las unidades de Policía, desciende del vehículo en movimiento, dejando a este posteriormente colisionado contra una vivienda. Esta persona es capturada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

El oficial de la Policía también indicó que el presunto ladrón, quien tiene 20 años, presenta antecedentes por el delito de hurto.

El propietario del carro indicó a las autoridades que el sujeto, hoy capturado, lo intimidó para que se bajara del carro y luego procedió a huir.

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Una vez el presunto ladrón fue capturado, debió ser trasladado a un centro asistencial para valoración médica.

“En lo corrido del año 2026 se ha logrado la recuperación de 230 vehículos en Bogotá. Este resultado hace parte de las acciones operativas que buscan contrarrestar el hurto de automotores en la ciudad. La Policía Nacional invita a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la línea 123, el CAI más cercano o los canales habilitados”, destacaron desde la Metropolitana de Bogotá.