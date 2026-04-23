Carlos Fernando Galán anuncia decisión contra funcionarias de la Alcaldía que se colaron en TransMilenio

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció después de que se conociera un video en el que se observa a dos funcionarias de la Alcaldía de Bogotá colándose en TransMilenio.

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En las imágenes, que rápidamente se han hecho virales en las redes sociales, se ve a dos mujeres vistiendo chaquetas oficiales de la Alcaldía y subiéndose a una estación por uno de los espacios en donde los buses recogen a las personas.

De esta forma, las dos evadieron el pago de su pasaje sin importarles que estaban vistiendo prendas oficiales. Además, muchas personas observaban detalladamente lo que pasaba. Mientras que las protagonistas se fueron tranquilamente al interior de la estación.

Ante esto, el mandatario local se pronunció a través de su cuenta de X para rechazar lo sucedido. "Nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto", manifestó.

Galán confirmó que estas dos mujeres prestan sus servicios en la Secretaría de Educación, por lo que, una vez conoció el caso, le dio la instrucción a la secretaria Julia Rubiano de sancionarlas de acuerdo a la ley.

Asimismo, le pidió al operador para el que trabajan tomar medidas por su conducta.

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“El sistema de transporte público de Bogotá es de todos. Al colarse, al no respetarlo y al no cumplir las normas básicas de convivencia, están afectando a la ciudad, el patrimonio público y a los usuarios que sí pagan. Comportamientos como este deben ser rechazados por todos“, añadió.

Pese al anuncio hecho por el alcalde, hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento por parte de la institución o de la misma Secretaría.

Debido a lo virales que se han hecho las imágenes, muchos ciudadanos han reaccionado reprochando el comportamiento de las funcionarias y también han aprovechado para lanzar críticas al sistema y a la falta de cultura ciudadana.