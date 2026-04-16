Carlos Fernando Galán: “Las cárceles en Colombia no resocializan, profesionalizan a los delincuentes”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mostró su molestia por un fenómeno que ha tomado fuerza en las calles de la capital del país: varias personas que han sido sorprendidas delinquiendo arrastran extensos prontuarios judiciales o condenas, pero han evadido la persecución del Estado.

En esta oportunidad, llamó la atención sobre la situación en la asamblea ordinaria de Camacol-Cundinamarca. Allí contó que el hombre que protagonizó un crimen en Usaquén esta semana tenía detención domiciliaria y una orden de captura, mientras que el sujeto que participó en otro homicidio en Kennedy tenía anotaciones por otros delitos.

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“La Policía lleva capturando a una banda de fleteros. En enero los capturó, en febrero los capturó, antes de ayer los capturó y ayer los soltaron. Sí tenemos que dar una discusión porque es repetitivo. En prácticamente todos los casos, o bien son personas que por su peligrosidad nos damos cuenta [de que] deberían estar presos, porque ya los había capturado el sistema y los soltó, o bien están presos, pero no hay control sobre ellos”, mencionó Galán.

El alcalde solicitó que haya sanciones efectivas contra los delincuentes porque están afectando la seguridad de la ciudad y endurecer las medidas, pues hoy “las cárceles en Colombia no resocializan, profesionalizan a los delincuentes”.

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“Bogotá tiene 5.300 personas en detención domiciliaria. De esas, 1.300 tienen alguna herramienta electrónica de seguimiento, las otras no. Yo me pregunto: ¿qué control hay sobre ellas?, ¿cómo las están vigilando?, si se dan cuenta de que están violando la detención domiciliaria, ¿qué están haciendo para revocar la medida y llevarlas a la cárcel?”, cuestionó el mandatario.

Finalmente, Carlos Fernando Galán envió un mensaje a los candidatos presidenciales para que no pase desapercibido este tema: “Un llamado para que quienes están en el escenario electoral le digan al país cómo creen que hay que cambiar la política criminal de manera viable y real”.