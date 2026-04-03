Carlos Fernando Galán respondió a mensaje de Petro con una invitación: “¿Sabe qué es lo más especial del teatro, presidente?"

Desde el pasado 27 de marzo, hasta el domingo 5 de abril, se lleva a cabo el Festival Internacional de Artes Vivas (Fiav), el cual ofrece más de 100 obras de 16 países en salas y calles de la capital del país.

En el Fiav 2026, las personas interesadas podrán disfrutar de eventos accesibles y populares que llegan a las calles, plazas y parques de Bogotá, con obras y espectáculos que son gratis.

A propósito de ese evento, el presidente Gustavo Petro compartió un menaje a través de su cuenta en X, en el que destacó que “no hay una transformación verdadera si no hay una revolución cultural”.

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“Estamos llenando de cultura a Bogotá y las capitales del país. El Ministerio de Cultura logra irradiar cultura al pueblo colombiano. No hay una transformación verdadera si no hay una revolución cultural. La revolución cultural en Colombia llegué a todo el pueblo colombiano. Este festival de cultura, FIAV, que cuenta con apoyo de algunas alcaldías, trae el mundo cultural del mundo y del caribe a la ciudadanía colombiana", dijo el jefe de Estado por medio de su cuenta en X, este viernes 3 de abril.

Tras dicho mensaje del mandatario, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no dudó en retuitear ese escrito y le terminó respondiendo con una invitación.

Sin embargo, antes de hacerle la invitación, Galán le recalcó al presidente Petro qué era lo más especial que tenía el teatro.

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“¿Sabe qué es lo más especial del teatro, presidente? Que varios actores juegan su rol, reconocen los de los demás, y hacen un espectáculo pensando en el público. Eso es también el FIAV, un trabajo conjunto de la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Cultura. Las 100 obras que se programaron en el Festival han sido financiadas con recursos del Distrito y la nación, y por un importante aporte de la Cámara de Comercio de Bogotá y, además, presentamos 3 obras de gran formato financiadas exclusivamente por Bogotá: Arquitectura de un Vacío, Pedro y el Lobo: Quien dijo Miedo y Anatomia de un Vínculo: Cuatro estaciones de Vivaldi, Piazzola y Richter", escribió el alcalde.

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Ya al final, fue que Galán invitó al presidente Petro a que disfrutara de la cultura en la capital del país, no sin antes recordarle que “esta también es su casa”.

“Y no solo es el FIAV, en Bogotá tenemos otros eventos culturales de talla mundial, financiados por la ciudad y aliados privados e internacionales, como la Bienal de Arte y Ciudad, el Concurso Internacional de Violín y los Festivales al Parque, entre otros. Disfrute la cultura en Bogotá, presidente. Esta también es su casa”, concluyó el alcalde de Galán en su mensaje en X.