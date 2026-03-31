Bogotá

Alcalde Galán le pide a Petro cumplir los compromisos con la comunidad emberá: “Su gobierno los está dejando solos”

El Distrito asegura haber completado apoyos para el retorno y solicita al Ejecutivo avanzar en reubicación y oferta social.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

31 de marzo de 2026, 8:52 p. m.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló de las condiciones de los indígenas emberá.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló de las condiciones de los indígenas emberá. Foto: Semana

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió al presidente Gustavo Petro cumplir los compromisos adquiridos con la comunidad Emberá, tras reportar que el Distrito finalizó las acciones a su cargo relacionadas con el retorno de familias que salieron del Parque Nacional.

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Bogotá le cumplió a la población emberá que salió del Parque Nacional en 2024. Hace algunos días, la Alcaldía completó el último de los siete giros a los que nos habíamos comprometido para apoyar el retorno de las familias emberas a sus territorios. Cumplimos en tres frentes”, señaló el mandatario este martes 31 de marzo a través de un video publicado en su cuenta personal de la red social de X.

De acuerdo con la administración distrital, cerca de 176 hogares recibieron siete giros de ingreso mínimo garantizado. Además, se hicieron siete visitas a los territorios de retorno para verificar condiciones y hacer seguimiento a los compromisos del Gobierno Nacional.

Adicional a eso, fue enfático al mencionar que la Consejería de Paz también ha estado en contacto permanente con la comunidad y con entidades nacionales.

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Bogotá ya cumplió y no está en capacidad de volver a atender a quienes ya recibieron un apoyo del Distrito. Es momento de que el Gobierno Nacional honre sus compromisos en materia de vivienda, infraestructura, vías, salud, educación y primera infancia”, afirmó Galán.

El alcalde agregó que el proceso de reubicación, que debía ejecutarse dos meses después de la salida del Parque Nacional, no se ha concretado. Según indicó, han pasado 18 meses y varias familias permanecen en albergues distritales.

“El Gobierno Nacional tampoco ha cumplido con el proceso de reubicación que debía ocurrir dos meses después de la salida del Parque Nacional. Han pasado 18 meses y varias familias siguen hoy en albergues de la alcaldía. Presidente Petro, cúmplales a los emberá. Bogotá ya lo hizo y su gobierno los está dejando solos”, puntualizó el alcalde.