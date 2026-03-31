Alcalde Galán le pide a Petro cumplir los compromisos con la comunidad emberá: “Su gobierno los está dejando solos”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió al presidente Gustavo Petro cumplir los compromisos adquiridos con la comunidad Emberá, tras reportar que el Distrito finalizó las acciones a su cargo relacionadas con el retorno de familias que salieron del Parque Nacional.

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“Bogotá le cumplió a la población emberá que salió del Parque Nacional en 2024. Hace algunos días, la Alcaldía completó el último de los siete giros a los que nos habíamos comprometido para apoyar el retorno de las familias emberas a sus territorios. Cumplimos en tres frentes”, señaló el mandatario este martes 31 de marzo a través de un video publicado en su cuenta personal de la red social de X.

De acuerdo con la administración distrital, cerca de 176 hogares recibieron siete giros de ingreso mínimo garantizado. Además, se hicieron siete visitas a los territorios de retorno para verificar condiciones y hacer seguimiento a los compromisos del Gobierno Nacional.

Presidente @petrogustavo, Bogotá ya le cumplió a la población Embera, pero la responsabilidad en sus territorios —Risaralda y Chocó— es del Gobierno Nacional y no del distrital. Su gobierno los está dejando solos. pic.twitter.com/a1e9NwQ9Rh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 31, 2026

Adicional a eso, fue enfático al mencionar que la Consejería de Paz también ha estado en contacto permanente con la comunidad y con entidades nacionales.

“Bogotá ya cumplió y no está en capacidad de volver a atender a quienes ya recibieron un apoyo del Distrito. Es momento de que el Gobierno Nacional honre sus compromisos en materia de vivienda, infraestructura, vías, salud, educación y primera infancia”, afirmó Galán.

El alcalde agregó que el proceso de reubicación, que debía ejecutarse dos meses después de la salida del Parque Nacional, no se ha concretado. Según indicó, han pasado 18 meses y varias familias permanecen en albergues distritales.

“El Gobierno Nacional tampoco ha cumplido con el proceso de reubicación que debía ocurrir dos meses después de la salida del Parque Nacional. Han pasado 18 meses y varias familias siguen hoy en albergues de la alcaldía. Presidente Petro, cúmplales a los emberá. Bogotá ya lo hizo y su gobierno los está dejando solos”, puntualizó el alcalde.