Alerta sanitaria en Bogotá: mala calidad del aire enciende las alarmas en la ciudad

Bogotá vuelve a estar en el ojo del huracán por la contaminación en el aire, una situación que puede generar afectaciones en la salud de los habitantes y que enciende las alarmas de las autoridades.

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De acuerdo con lo que se conoce, la mala calidad del aire tiene su origen en los incendios que se registran en Venezuela y la Orinoquia.

Las condiciones más críticas se registran en las mañanas. Cuando no hay corrientes de viento suficientes, se dificulta el proceso de circulación del aire, lo que agrava las condiciones en la capital colombiana.

Contaminación en el aire de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Hay un factor que ha contribuido a disminuir los contaminantes del aire y son las lluvias de la tarde, pues el agua ayuda a reducir la concentración de partículas presentes en el ambiente.

Aunque los incendios forestales son una fuente importante de partículas que viajan por la atmósfera hasta la ciudad, es importante recordar que la industria radicada en Bogotá también aporta una cantidad significativa de contaminación.

Si bien la ciudad se encuentra afectada por estos picos de contaminación debido a coyunturas como los incendios, esta situación no es exclusiva de la capital, pues son varias las ciudades que en este momento atraviesan por altos índices de contaminación en distintas regiones del país.

Recomendaciones

En medio de este tipo de escenarios, los problemas respiratorios pueden aumentar considerablemente, por lo que es importante tomar las precauciones necesarias, especialmente en poblaciones de riesgo como adultos mayores y niños.

Lo primero que se recomienda es identificar quiénes pueden ser considerados población de riesgo, como personas con enfermedades respiratorias preexistentes. Luego de esta identificación, lo mejor es permanecer en lugares cerrados, evitando abrir ventanas para impedir que las partículas contaminantes ingresen.

Lo ideal sería no salir de casa; sin embargo, cuando esto no es posible, el uso de tapabocas puede ser una opción para reducir la exposición.

Mala calidad del aire en Bogotá Foto: Secretaría de Ambiente

Evitar la actividad física al aire libre también se vuelve clave, ya que durante el ejercicio se respira más rápido y, en consecuencia, pueden ingresar más contaminantes al organismo.

Revisar los comunicados emitidos por las autoridades puede resultar útil para hacer seguimiento a la calidad del aire y saber en qué momento es seguro retomar la normalidad de las actividades al aire libre.

La contaminación de aire en Colombia sigue poniendo en riesgo la salud pública

Aunque esta situación es alarmante, cada persona puede aportar al medio ambiente procurando tener el menor impacto posible, reciclando y recurriendo a opciones de movilidad con menos emisiones, entre otras acciones que se pueden implementar.