Habla mamá de joven que fue asesinado de un disparo durante robo en tienda de Bogotá: “Solo corrió para guardar su vida”

El pasado 11 de abril se registró un robo en el interior de una carnicería en el barrio Gran Granada, en la localidad de Engativá, en Bogotá. Varios sujetos llegaron con armas de fuego para llevarse el dinero, pero terminaron disparándole a un joven que posteriormente murió.

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La víctima fue identificada como Luis Arturo Martínez, de 19 años y oriundo del sur de Bolívar, quien había llegado a la capital buscando nuevas oportunidades.

La mamá del joven habló por primera vez y expresó su dolor por esta dura pérdida que están afrontando. En diálogo con Noticias RCN, la mujer remarcó que su hijo solo estaba buscando ganarse la vida.

“Más allá del dolor que nos acompaña, más allá de la tristeza, es esa impotencia que tenemos como familia, porque era un niño que de verdad vivía en busca de su sueño y de oportunidades para ayudar a sus padres”, señaló.

Este es el momento en el que el joven salió corriendo tras percatarse de la presencia de los delincuentes. Foto: API

Y es que Luis Arturo había dejado a sus padres y a su hija, quien todavía es una bebé, en Hatillo de Loba, en Bolívar, para venir a Bogotá y poder sacarlos a todos adelante.

Lamentablemente, esto se acabó el pasado 11 de abril después de que un delincuente le disparara. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales.

En las imágenes se observa cuando dos ladrones ingresaron a la carnicería armados, por lo que la víctima intentó correr por unas escaleras. En ese momento, uno de los sujetos le disparó.

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Tras esto, el joven fue trasladado hasta un centro médico, donde se confirmó que tenía muerte cerebral, por lo que en las últimas horas lo desconectaron. “Él solo corrió para guardar su vida. Llegó a un hospital, pero estaba muy grave“, dijo la mamá.

“Cada día se ve más y más reflejada la inseguridad. Es la impotencia de ver cómo llegan y le disparan sin tener compasión de nada”, agregó.

La progenitora, además, aprovechó la oportunidad para exigirles a las autoridades una respuesta efectiva y que los responsables del asesinato sean llevados ante la justicia, no que el caso quede en la impunidad como ha sucedido en hechos similares.

“Que los capturen lo más pronto posible, que respondan por este hecho tan lamentable, que de verdad hagan algo, porque siempre queda ahí el caso abierto y no siguen. (...) Dejan casos abiertos y no resuelven nada y queda una familia destruida”, comentó.

Por el momento, las investigaciones se están adelantando y la policía está tras la pista de los responsables de este crimen.