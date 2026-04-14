Video | Momento exacto del robo en el Oxxo de la calle 45: hay un herido

El video compartido por el medio de comunicación muestra cómo sucedió el intento de robo en horas de la tarde de este martes 14 de abril en el barrio Palermo de la localidad de Teusaquillo.
En video: el segundo a segundo del ataque sicarial en Usaquén que dejó seis heridos
#PRIMICIA| Se conocen los primeros videos del robo en el Oxxo de la calle 45. De acuerdo con fuentes y comportamiento observado podría existir complicidad con los delincuentes permitiendo el robo del dinero.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/Vd0M2ByDWm— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 14, 2026
En desarrollo...