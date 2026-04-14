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Video | Momento exacto del robo en el Oxxo de la calle 45: hay un herido

Caracol Radio tuvo acceso a las imágenes de la cámara de seguridad que registró los hechos.

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Redacción Nación
14 de abril de 2026, 8:41 p. m.
Caracol Radio tuvo acceso anticipado a las imágenes de las cámaras de seguridad del local.
Caracol Radio tuvo acceso anticipado a las imágenes de las cámaras de seguridad del local. Foto: Caracol Radio

El video compartido por el medio de comunicación muestra cómo sucedió el intento de robo en horas de la tarde de este martes 14 de abril en el barrio Palermo de la localidad de Teusaquillo.

En video: el segundo a segundo del ataque sicarial en Usaquén que dejó seis heridos

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