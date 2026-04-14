Este martes 14 de abril se dio a conocer un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá: se reportó un robo en uno de los barrios más tradicionales en la localidad de Teusaquillo.

Reportan tiroteo en la calle 85 con carrera 18, en Bogotá: ladrones roban una moto de alta gama

#URGENTE. Balacera hace pocos mins por intento de fleteo en el Oxxo ubicado en la cll 45 con cra 17, Palermo (Bogotá). Delincuentes interceptaron a los guardias de un camión de valores, desatando un intercambio de disparos. Se reporta un escolta herido con un impacto en la cabeza pic.twitter.com/V1AvnannEV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 14, 2026

Los hechos sucedieron en la calle 45 con carrera 17, en el barrio Palermo del noroccidente de Bogotá; según los primeros reportes, se trató de un presunto hurto en una tienda Oxxo del sector.

Inicialmente, se informó sobre dos presuntos atacantes que interceptaron a un grupo de guardias de una casa de valores, quienes debían desempeñar sus labores de transporte de dinero en el popular almacén comercial.

En las primeras imágenes compartidas se puede apreciar a algunos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá en el lugar de los hechos y ayudando a socorrer a uno de los guardias que salió herido tras el presunto ataque.

Hasta el momento no se sabe a qué centro médico fue trasladado el escolta que resultó herido y, de igual forma, su estado de salud se mantiene en reserva.

En desarrollo…