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Nuevo hecho de inseguridad en Bogotá: un hombre recibió un impacto en la cabeza

Los hechos sucedieron en el barrio Palermo del noroccidente de la capital.

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Redacción Nación
14 de abril de 2026, 7:34 p. m.
Hubo otro tiroteo en Bogotá.
Hubo otro tiroteo en Bogotá. Foto: Redes sociales

Este martes 14 de abril se dio a conocer un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá: se reportó un robo en uno de los barrios más tradicionales en la localidad de Teusaquillo.

Reportan tiroteo en la calle 85 con carrera 18, en Bogotá: ladrones roban una moto de alta gama

Los hechos sucedieron en la calle 45 con carrera 17, en el barrio Palermo del noroccidente de Bogotá; según los primeros reportes, se trató de un presunto hurto en una tienda Oxxo del sector.

Inicialmente, se informó sobre dos presuntos atacantes que interceptaron a un grupo de guardias de una casa de valores, quienes debían desempeñar sus labores de transporte de dinero en el popular almacén comercial.

En las primeras imágenes compartidas se puede apreciar a algunos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá en el lugar de los hechos y ayudando a socorrer a uno de los guardias que salió herido tras el presunto ataque.

Hasta el momento no se sabe a qué centro médico fue trasladado el escolta que resultó herido y, de igual forma, su estado de salud se mantiene en reserva.

En desarrollo…