Mujer iba para su trabajo y un desconocido se le acercó, la botó y la apuñaló en Bogotá: respuesta de policía la sorprendió

La violencia contra la mujer no para y un nuevo hecho se registró en Bogotá, justo cuando la víctima iba rumbo a su trabajo. Todo ocurrió en el puente peatonal que hay en la autopista Norte con calle 170.

Así cayó un hombre que, aunque disimulaba, presuntamente transportaba un kilo de marihuana

De acuerdo con el relato que le entregó a Noticias Caracol, ella iba tranquilamente y un hombre salió a de la nada. “Con el cuerpo me impacta, me bota tan fuerte que la cicla me cae de hecho encima del cuerpo“, dijo.

“Caigo encima de mi morral, lo veo que él empieza a cogerme entre el brazo y la pierna izquierda como intentando levantarme, pero no forcejeé, no hice nada, pero no me quitaba ni la cicla ni me quitaba el morral“, agregó.

En ese momento ya tenía miedo, pero el temor aumentó cuando el sujeto sacó repentinamente un puñal y comenzó a atacarla. “Empieza a darme impactos en la parte del brazo izquierdo. (...) Tras el impacto que me da en el pecho, se pasa por encima mío“, relató.

No se sabe con exactitud quién es este sujeto. Foto: Getty Images

Según contó la víctima, en ese instante logró ponerse de pie y salir corriendo para buscar ayuda. A su vez, el hombre la comenzó a perseguir mientras que al mismo tiempo le gritaba de todo.

“Cuando volteo a mirar veo que pasa incluso por encima de la cicla que se había quedado atrás tirada y como que reacciona que la cicla estaba ahí, se devuelve, la coge y se va en ella”, explicó.

La mujer siguió corriendo y finalmente llegó hasta un lavadero, donde unas personas salieron a ayudarla y de inmediato llamaron a la Policía, aunque en un principio dijo que fue un intento de robo. “Era evidente, yo estaba llena de sangre”, precisó.

Hombre murió tras ser atacado por un supuesto vecino mientras hablaban en Bogotá: todo quedó en un impactante video

Dos agentes motorizados llegaron al lugar y la víctima les contó lo que había pasado, pero su sorpresa fue tal por lo que dijo uno de los uniformados.

“Cuando les doy la descripción del tipo, automáticamente uno de los agentes voltea a mirar al compañero y le dice: ‘El de siempre’. O sea que el tipo está en esa zona atacando y creería que a mujeres”, relató.

Finalmente, la mujer tuvo que ser llevada hasta un centro médico para la atención de las heridas, afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Por el momento, no se sabe exactamente quién fue el agresor.