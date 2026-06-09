Así cayó un hombre que, aunque disimulaba, presuntamente transportaba un kilo de marihuana

En Bogotá, la Policía Nacional asestó un nuevo golpe en su ofensiva contra el tráfico de estupefacientes. Uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio lograron la captura en flagrancia de un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Los hechos se registraron en el Portal de Suba, donde los uniformados adelantaban labores de control. Durante este procedimiento, observaron a una persona que ingresó de manera irregular a una de las plataformas del sistema, por lo que procedieron a requerirla y verificar el bolso que llevaba consigo.

Al notar la presencia de los uniformados, intentó evadir el control y escabullirse entre la multitud; sin embargo, fue alcanzado y registrado con celeridad. El hombre, en su afán de pasar desapercibido y evadir la acción policial, terminó siendo interceptado.

El hombre intentó evadir a las agentes en el lugar, pero su comportamiento levantó sospechas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Durante la inspección, los uniformados hallaron en el interior del bolso un paquete envuelto en cinta que contenía aproximadamente 1.000 gramos de marihuana, una cifra que superó, por amplio margen, los 20 gramos máximos permitidos como dosis personal en nuestro país.

El capturado, de tan solo 25 años, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito que se le atribuye. La Policía entregó detalles de lo ocurrido, y es que, según manifestó el presunto infractor, le habrían ofrecido la suma de 20 mil pesos por transportar el estupefaciente hasta la localidad de Bosa, al sur de la ciudad.

Este no fue el único movimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá contra el tráfico de drogas. Ya que un hombre fue capturado en flagrancia luego de que las autoridades le encontraran más de 200 dosis de estupefacientes y varias tabletas de Rivotril (un medicamento de uso controlado que también es comercializado ilegalmente en entornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas) en el sector de Santa Fe, en la localidad de Los Mártires.

Hombre es capturado con más de 200 dosis de estupefacientes en la localidad de Los Mártires. Foto: Secretaría Distrital de Seguridad - API

Durante las inspecciones, los uniformados ingresaron a las instalaciones de un pagadiario que funcionaba sin razón social. Allí encontraron 205 dosis de marihuana, bazuco y cocaína, además de 30 tabletas de la medicina. Tras el hallazgo, los policías hicieron efectiva la captura del hombre y lo dejaron a disposición de la autoridad competente para responder por los mismos delitos que el joven capturado en Suba.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea de emergencia 123.