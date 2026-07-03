Hombre que intentó sobornar a la Policía terminó capturado por tráfico de estupefacientes; los detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura en flagrancia de un hombre de 37 años de edad en el noroccidente de la ciudad.

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El procedimiento judicial se hizo efectivo en el barrio Quirigua, ubicado en la localidad de Engativá, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La detención se produjo durante el desarrollo de planes de registro, control y verificación de antecedentes en los corredores viales del sector.

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El comandante de la Estación de Policía de Engativá, el teniente coronel José Bejarano, informó que los uniformados le hicieron la señal de pare a un vehículo particular para realizar una inspección de rutina.

Durante el registro técnico del automotor, los policías hallaron en el interior de la cabina una bolsa plástica de color negro que contenía 114 paquetes prensados de marihuana. De acuerdo con el pesaje oficial, el cargamento arrojó un peso aproximado de 60 kilogramos.

Intento de soborno y antecedentes del procesado

La institución policial detalló que el conductor del vehículo adoptó una conducta irregular al momento del hallazgo del cargamento de estupefacientes.

Detienen en el barrio Quirigua a un conductor que transportaba 114 paquetes de marihuana e intentó sobornar a la Policía. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

Los reportes oficiales señalan que el implicado presuntamente ofreció una alta suma de dinero en efectivo a los uniformados con el propósito de evadir el procedimiento de captura. Los agentes rechazaron el ofrecimiento económico e incorporaron el suceso a las actas del operativo judicial por el delito de cohecho.

En el proceso de verificación de la identidad del detenido en la base de datos oficial, las autoridades judiciales encontraron antecedentes penales previos.

El teniente coronel confirmó que el ciudadano de 37 años registra una anotación judicial en el sistema penal por el delito de homicidio. Debido a esta condición y a los nuevos cargos, el conductor fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata.

Disposición judicial y compromisos institucionales

Transportando 60 kilos de marihuana, fue capturado este hombre en el barrio Quirigua, donde al parecer pretendía comercializarla.



🚫Ofreció a los uniformados una alta suma de dinero para evitar su judicialización.



🔎Contaba con una anotación judicial por homicidio. pic.twitter.com/t8ZYBfaAgI — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 3, 2026

El ciudadano capturado, el vehículo inmovilizado y los 60 kilogramos de marihuana incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Un juez de control de garantías se encargará de legalizar la captura, imputar los cargos correspondientes y definir la medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional ratificó que mantendrá las operaciones de vigilancia en los barrios periféricos para contrarrestar las redes de distribución de sustancias prohibidas en la capital.