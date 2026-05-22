Tenían casi una tonelada de marihuana escondida en una casa de Bogotá: así cayó la red

El coronel Jhon Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (E), informó esta mañana de viernes, 22 de mayo, que fue propinado un duro golpe al tráfico de estupefacientes en la ciudad, al incautar cerca de una tonelada de marihuana que estaba camuflada en una casa.

De acuerdo con las autoridades, la marihuana estaba escondida en un inmueble ubicado en el barrio El Mirador 2, localidad de Engativá. Aseguran que el cargamento ilícito equivalía a cerca de 250.000 dosis.

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Así mismo, se informó que la diligencia de allanamiento y registro a esa casa fue posible gracias a una denuncia ciudadana.

“Desde allí se coordinaba la distribución hacia las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy, así como al municipio de Soacha. Al parecer, utilizaban motocicletas bajo la fachada de domiciliarios. Con este resultado, afectamos las rentas criminales de estas organizaciones en más de 1.600 millones de pesos”, agregaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Lo que parecía una red de domiciliarios, realmente movía cerca de una tonelada de marihuana en varias localidades.#Engativá fue el epicentro en el que desmantelamos una central de acopio que pretendía inundar las calles con más de 250.000 dosis de marihuana bajo esta fachada. pic.twitter.com/73hvcjC6Zv — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 22, 2026

Por último, desde la Policía indicaron que, en lo corrido de 2026, han logrado incautar cerca de 2 toneladas de marihuana.

“Asimismo, desarticulado 6 estructuras criminales en Suba, Santa Fe, Kennedy, Engativá, Usme y San Cristóbal, y capturado a más de 3.515 personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes”, concluyeron.

La semana pasada, el Ejército reportó que fueron incautadas 10 toneladas de marihuana en dos operaciones ejecutadas en el departamento del Putumayo.

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Según la institución militar, los de “la Brigada 27, con apoyo judicial y aéreo de la Dirección de Antinarcóticos de @PoliciaColombia, lograron la incautación de más de 10 toneladas de marihuana durante diligencias de allanamiento a dos viviendas en zona rural de Puerto Asís”.

“Esta operación, una de las más significativas registradas en la región, afecta de manera directa las economías ilícitas del grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia Estructura 48 Comandos de Frontera dedicadas al tráfico de estupefacientes y otros delitos transnacionales”, indicó la institución militar.