Bogotá cerró otra jornada de protestas entre bloqueos, disturbios y críticas por vandalismo: “La ciudad ya no aguanta más”

La jornada de manifestaciones del pasado 21 de mayo en Bogotá volvió a abrir el debate sobre los límites entre la protesta social y los actos vandálicos, luego de que varios corredores viales de la capital terminaran bloqueados y algunas estaciones de TransMilenio, sedes políticas y fachadas resultaran afectadas por encapuchados.

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Las protestas que se desarrollaron este jueves 21 de mayo en Bogotá terminaron en una nueva alteración del orden público en la capital. Foto: Tomada de redes sociales

Las movilizaciones, convocadas por sectores estudiantiles y colectivos sociales, se concentraron principalmente en la carrera séptima, la calle 26 y zonas cercanas a la Universidad Nacional.

Desde primeras horas de la tarde comenzaron los cierres intermitentes y las afectaciones al sistema de transporte masivo, mientras cientos de usuarios quedaron atrapados en medio de desvíos, congestiones y suspensión de rutas.

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció tras las protestas ocurridas en la tarde de hoy jueves 21 de mayo. Foto: @@CarlosFGalan

La Secretaría de Movilidad confirmó cierres en estaciones como Ciudad Universitaria, Corferias y Centro Memoria, además de desvíos operacionales sobre la troncal de la calle 26. La situación obligó a implementar contraflujos y generó retrasos durante varias horas.

Sin embargo, el punto de mayor controversia estuvo relacionado con los hechos vandálicos registrados durante las marchas. Videos difundidos en redes sociales mostraron a grupos de encapuchados realizando grafitis sobre fachadas y promoviendo la evasión del pago en estaciones de TransMilenio.

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Ciudadanos caminando para llegar a sus casas, estaciones cerradas y articulados vandalizados fue el rastro de las jornadas que iniciaron como protestas de estudiantes de la Universidad Pedagógica. Foto: Composición SEMANA | Fotos: @GobiernoBTA / CAMILO EDUARDO VELÁSQUEZ - SEMANA

También se reportaron daños contra la sede de campaña de la precandidata presidencial Paloma Valencia, donde aparecieron mensajes políticos pintados con aerosol y propaganda destruida.

Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores políticos y ciudadanos se cuestionó que las movilizaciones terminaran afectando la movilidad de miles de bogotanos y derivaran en ataques contra infraestructura pública y sedes privadas.

La sede de campaña en Bogotá de la candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo fue vandalizada en medio de una movilización que avanzó por la carrera séptima de la capital. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

En redes sociales se multiplicaron las quejas de usuarios por los bloqueos y las demoras en TransMilenio, mientras voces cercanas a la administración distrital insistieron en que los actos vandálicos terminaron desdibujando las reclamaciones de fondo de los manifestantes.

La Alcaldía autorizó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en inmediaciones de la Universidad Nacional ante los disturbios y el cierre de vías estratégicas.

Aunque la administración distrital reiteró que respeta el derecho a la protesta, las autoridades también recordaron que durante toda la semana estaban programadas manifestaciones en distintos puntos de la ciudad y advirtieron sobre posibles nuevas afectaciones a la movilidad.