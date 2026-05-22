Bogotá

Bogotá cerró otra jornada de protestas entre bloqueos, disturbios y críticas por vandalismo: “La ciudad ya no aguanta más”

Una vez más, la capital del país quedó atrapada en medio de enfrentamientos entre encapuchados y autoridades. Los grandes afectados fueron los usuarios del transporte público.

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Redacción Semana
22 de mayo de 2026 a las 11:43 a. m.
Manifestantes vandalizaron estaciones del TransMilenio.
Manifestantes vandalizaron estaciones del TransMilenio. Foto: Montaje: captura de X

La jornada de manifestaciones del pasado 21 de mayo en Bogotá volvió a abrir el debate sobre los límites entre la protesta social y los actos vandálicos, luego de que varios corredores viales de la capital terminaran bloqueados y algunas estaciones de TransMilenio, sedes políticas y fachadas resultaran afectadas por encapuchados.

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Las protestas que se desarrollaron este jueves 21 de mayo en Bogotá terminaron en una nueva alteración del orden público en la capital.
Las protestas que se desarrollaron este jueves 21 de mayo en Bogotá terminaron en una nueva alteración del orden público en la capital. Foto: Tomada de redes sociales

Las movilizaciones, convocadas por sectores estudiantiles y colectivos sociales, se concentraron principalmente en la carrera séptima, la calle 26 y zonas cercanas a la Universidad Nacional.

Desde primeras horas de la tarde comenzaron los cierres intermitentes y las afectaciones al sistema de transporte masivo, mientras cientos de usuarios quedaron atrapados en medio de desvíos, congestiones y suspensión de rutas.

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció tras las protestas ocurridas en la tarde de hoy jueves 21 de mayo.
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció tras las protestas ocurridas en la tarde de hoy jueves 21 de mayo. Foto: @@CarlosFGalan

La Secretaría de Movilidad confirmó cierres en estaciones como Ciudad Universitaria, Corferias y Centro Memoria, además de desvíos operacionales sobre la troncal de la calle 26. La situación obligó a implementar contraflujos y generó retrasos durante varias horas.

Sin embargo, el punto de mayor controversia estuvo relacionado con los hechos vandálicos registrados durante las marchas. Videos difundidos en redes sociales mostraron a grupos de encapuchados realizando grafitis sobre fachadas y promoviendo la evasión del pago en estaciones de TransMilenio.

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Universidad Pedagógica
Ciudadanos caminando para llegar a sus casas, estaciones cerradas y articulados vandalizados fue el rastro de las jornadas que iniciaron como protestas de estudiantes de la Universidad Pedagógica. Foto: Composición SEMANA | Fotos: @GobiernoBTA / CAMILO EDUARDO VELÁSQUEZ - SEMANA

También se reportaron daños contra la sede de campaña de la precandidata presidencial Paloma Valencia, donde aparecieron mensajes políticos pintados con aerosol y propaganda destruida.

Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores políticos y ciudadanos se cuestionó que las movilizaciones terminaran afectando la movilidad de miles de bogotanos y derivaran en ataques contra infraestructura pública y sedes privadas.

La sede de campaña en Bogotá de la Candidata Paloma Valencia y su fórmula Vicepresidencial Juan Daniel Oviedo fue vandalizada en medio de una movilización que avanzó por la carrera séptima de la capital. (Colprensa - Lina Gasca)
La sede de campaña en Bogotá de la candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo fue vandalizada en medio de una movilización que avanzó por la carrera séptima de la capital. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

En redes sociales se multiplicaron las quejas de usuarios por los bloqueos y las demoras en TransMilenio, mientras voces cercanas a la administración distrital insistieron en que los actos vandálicos terminaron desdibujando las reclamaciones de fondo de los manifestantes.

La Alcaldía autorizó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en inmediaciones de la Universidad Nacional ante los disturbios y el cierre de vías estratégicas.

Aunque la administración distrital reiteró que respeta el derecho a la protesta, las autoridades también recordaron que durante toda la semana estaban programadas manifestaciones en distintos puntos de la ciudad y advirtieron sobre posibles nuevas afectaciones a la movilidad.