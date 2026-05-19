Álvaro Uribe narró cómo fue la “provocación violenta” en inmediaciones de su casa, protagonizada por simpatizantes del Pacto Histórico

Las protestas de un grupo de activistas del Pacto Histórico en inmediaciones de la casa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Llanogrande, Antioquia, terminaron en un nuevo choque entre el exmandatario y el candidato presidencial Iván Cepeda Castro.

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La manifestación, que según Uribe fue promovida por el representante electo Hernán Muriel, incluyó la elaboración de un mural en inmediaciones de la vivienda y obligó a la presencia de autoridades en la zona.

Tras lo ocurrido, Uribe publicó un duro pronunciamiento en el que acusó directamente a Cepeda y a Muriel de promover actos de “provocación violenta” cerca de su residencia.

“La provocación violenta de Iván Cepeda y del representante Muriel, cuya elección estimularon grupos criminales”, afirmó el exmandatario al inicio de su declaración.

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Manifestaciones en las inmediaciones de la finca del expresidente Álvaro Uribe este martes, 19 de mayo. Foto: Semana/fragmento de video publicado por Hernán Muriel en su cuenta de X.

Según relató, los manifestantes llegaron “cerca de la puerta” de su vivienda en tres buses, mientras su esposa se encontraba sola en la casa.

Uribe aseguró que tuvo que suspender una agenda política en Medellín para regresar de inmediato a la residencia. “Encontré una fila muy larga de personas, activistas del Pacto Histórico, que montaban guardia a unos pintores”, señaló.

El exjefe de Estado también denunció agresiones durante el episodio. “Utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron, el video lo captó. También hirieron a un mayor de mi seguridad”, sostuvo.

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Álvaro Uribe borrando grafiti sobre los falsos positivos pintado cerca de su finca en Llanogrande, Antioquia. Foto: Redes sociales.

Uribe aseguró que intentó abrir un espacio de conversación con algunos jóvenes presentes en la protesta, aunque describió el ambiente como tenso y contradictorio. “Les dije que quería dialogar con los jóvenes. Decían que sí, que no”, expresó.

En medio del intercambio, el líder del Centro Democrático advirtió que borraría el mural pintado cerca de su vivienda. “Antes de provocar violencia contra mi familia y nuestra casa tenían que matarme”, afirmó, en una frase que también había pronunciado horas antes ante medios y simpatizantes.

“Antes de provocar violencia contra mi familia y nuestra casa tenían que matarme”, afirmó Álvaro Uribe. Foto: COLPRENSA

De acuerdo con su versión, algunos participantes de la protesta consultaron con Cepeda antes de decidir permanecer en el lugar. “Luego de hablar con Cepeda no quisieron irse”, aseguró.

“Dos de ellos negociaban con nuestro compañero Sergio Molina, profesor universitario y persona de diálogo, interrumpieron para hablar con Iván Cepeda. Luego de hablar con Cepeda no quisieron irse”, contó el exmandatario.

Finalmente, Uribe indicó que él y varios de sus acompañantes borraron el mural y denunció que, mientras terminaban esa acción, “un grupo criminal amenazó por teléfono al comunicador del Centro Democrático”, y añadió: “Ojo, colombianos, Cepeda es violencia y destrucción.