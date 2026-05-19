Centro Democrático responde a María José Pizarro, tras video replicado: “No hay ‘Manta’ de duda, el que viaja a escondidas no es Uribe”

“Vea, pues, de nuevo Álvaro Uribe Vélez viaja a Ecuador… bueno saberlo”. La frase es de María José Pizarro, senadora y jefe de debate del candidato presidencial Iván Cepeda Castro.

Lo hizo tras comentar un video de una persona lamentando tener que viajar con el exmandatario en el mismo vuelo y señalando que dicho vuelo tenía como destino Quito, la capital de Ecuador.

Viaje de Petro a Manta: informe de medio ecuatoriano revela detalles reservados de la visita del mandatario

Petro defendió su polémico viaje a Manta: alias Fito “no es tan estúpido” de meterse a la cabaña donde estaba escribiendo un libro

Este fue el mensaje publicado y el video referido:

Por cuenta de su publicación, el Centro Democrático le respondió: “Miente María José Pizarro, otra vez calumniando para atacar a Álvaro Uribe Vélez. No iba rumbo a Ecuador; era un vuelo interno rumbo a Medellín. La agenda del expresidente Uribe es pública, no hay una ‘manta’ de duda sobre sus salidas al exterior. Así actúan: inventan y difaman. El que viaja a escondidas no es el presidente Uribe”.

El Centro Democrático hizo énfasis en Manta por cuenta del misterioso viaje del presidente Gustavo Petro a ese país. El viaje del mandatario a la ciudad de Manta, entre el 24 y el 26 de mayo de 2025, estuvo rodeado de hermetismo, movimientos reservados y una agenda no divulgada oficialmente.

Así lo documenta una investigación del portal Vistazo, en alianza con Código Vidrio, que reconstruye, con base en reportes de inteligencia, registros de seguridad y fuentes oficiales, las 72 horas del mandatario colombiano en territorio ecuatoriano.

Según Vistazo, tras asistir a la posesión del presidente Daniel Noboa en Quito, el 24 de mayo Petro se trasladó en el avión presidencial FAC 001 hacia Manta.

Luego de aterrizar en el aeropuerto Eloy Alfaro, una caravana recorrió cerca de 13 kilómetros hasta la urbanización Marina Blue, en el sector de Santa Marianita, donde el mandatario llegó hacia las 4:20 p. m. y permaneció durante toda su estadía.

El informe del portal periodístico subraya que no hubo salidas oficiales del presidente durante esos tres días. La residencia operó bajo un esquema de acceso restringido, con un dispositivo de seguridad en dos niveles, que estaba compuesto por una cápsula interna de agentes colombianos y un anillo externo a cargo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

¿Qué hacía allí el jefe de Estado colombiano y por qué decidió ir en secreto? A pesar de la ausencia de desplazamientos, Vistazo documenta un flujo constante de vehículos con vidrios polarizados que ingresaban y salían de la vivienda, dificultando la identificación de sus ocupantes.

También se registró el ingreso reiterado de un Jeep Jetour modelo 2025 con alimentos y bebidas. Además, reportes de vigilancia señalan que dentro del inmueble se escuchó música en varias ocasiones y que el mandatario “no salió de la casa, pero recibió invitados”.

Petro ha dicho una y otra vez que él estaba allí redactando, escribiendo un libro que algún día será publicado. Sin embargo, parte de la suspicacia ha recaído en que Manta era en ese momento epicentro de operativos para ubicar a José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, quien permanecía prófugo desde enero de 2024. Y acceder a ese lugar era bastante complejo, al punto que se accedía a la zona tan solo si los criminales lo permitían.

“El periódico ecuatoriano informa que vio movimientos extraños de los carros de mis escoltas llevando diversas personas que suponen que era Fito; es solo una suposición estúpida, engañada o hecha por el presidente Noboa, a quien no le gustó que yo considere al exvicepresidente Jorge Glas del Ecuador y ciudadano colombiano como un preso político. He solicitado que ni en América Latina y el Caribe ni en los EE. UU. existan presos políticos porque violan el derecho internacional y la Convención Americana; de eso hablamos también en Caracas”, dijo Petro al respecto.

“Más abajo publicaré un párrafo del libro que aún no he podido terminar, para claridad de los lectores de esta nota. Versa sobre la acumulación ampliada del capital y la crisis climática, y sobre si el capitalismo puede o no superar la crisis que ha provocado y que lleva a la humanidad a su extinción”, insistió el mandatario colombiano.