El presidente Gustavo Petro sorprendió con un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, en el que anunció que, cuando deje la Casa de Nariño, iniciará acciones legales contra las personas que, según aseguró, han difundido injurias y calumnias dirigidas a él, su familia y el movimiento progresista.

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“Ante las calumnias difundidas por medios públicos, aviso que de ahora en adelante, ya sin el peso de ser el mandatario de todas y todos, pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnia e injuria a toda persona que se atreva a usar sus odios y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo”, escribió el mandatario.

Según Petro, la decisión se da luego de varios episodios que, afirma, afectaron directamente a sus padres. El jefe de Estado aseguró que su madre, Clara, de 83 años, fue víctima de insultos frente a su vivienda en Cajicá, donde, según relató, la llamaron “bruja y vieja HP”. Además, sostuvo que el coronel de la Policía que le brindaba seguridad fue retirado y pidió a la institución entregar los videos de ese hecho porque, dijo, nunca le fueron informados.

El mandatario también aseguró que su padre, de 92 años, quien vive en Bogotá, fue blanco de un plantón frente a su residencia. “Le hicieron plantón contra él y lo insultaron. Tampoco fui informado por la Policía y le exijo los videos del lugar para poner las denuncias respectivas”, afirmó.

En su publicación, Petro señaló que estas situaciones no solo afectan a su núcleo familiar, sino que también se repiten contra miles de simpatizantes del progresismo. “Sé que esto le pasa hoy a decenas de miles de activistas en redes, y familias en calles y vecindarios”, manifestó.

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El presidente aseguró que la respuesta de su movimiento no será mediante actos violentos, sino por la vía judicial.

“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país; solo pasamos a acciones judiciales”, escribió. Incluso, indicó que esas acciones incluirán procesos por injuria y calumnia y, según señaló, también la nulidad de las elecciones, aunque aseguró que “tendrán su tiempo”.

En otro de los apartes del mensaje, Petro afirmó que su gobierno actuará judicialmente frente a las amenazas que, según dijo, se registran en redes sociales y espacios públicos.

“Y por tanto, ante la infinidad de amenazas en redes y sitios públicos, actuaremos judicialmente”, concluyó el mandatario, insistiendo en que quienes sean víctimas de agresiones documenten los hechos para respaldar las denuncias.