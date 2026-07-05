Alfonso Gómez Méndez explica por qué archivó el caso de Álvaro Uribe por la masacre de El Aro en el año 2000: “Las pruebas no daban”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue citado para el próximo 24 de julio ante la Fiscalía General, para que rinda indagatoria en el marco de la investigación que se le adelanta por los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando era gobernador de Antioquia.

Ante inminente proceso por la masacre de El Aro, la defensa del expresidente Uribe alista las pruebas para demostrar su inocencia

La decisión tomada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en pleno desarrollo de las elecciones presidenciales, ha sido cuestionada por el exmandatario, ya que considera que no se han practicado las pruebas testimoniales, documentales y técnicas solicitadas por su defensa en los últimos años, al punto que lo calificó como “un atropello”.

El proceso revivió tras más de 20 años, pues la Fiscalía General de la Nación se inhibió de investigarlo en el año 2000, cuando a la cabeza del ente de control se encontraba como jefe Alfonso Gómez Méndez.

Gómez Méndez, quien se desempeñó como Fiscal General entre 1997 y 2001, habló con el diario El Tiempo y se refirió al llamado a indagatoria del expresidente Uribe Vélez y explicó las razones por las cuales, durante su administración, no se surtió una investigación.

“Quiero que les quede claro a los colombianos por qué se tomó esa decisión bajo mi responsabilidad, y qué fue lo que ha ocurrido después”, señaló el exfiscal, al tiempo que explicó el por qué la entidad se inhibió de investigarlo en el año 2000.

El exfiscal Alfonso Gómez Méndez se refirió al llamado a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Alfonso Gómez Méndez indicó que para ese año, bajo su dirección, se dictó un auto inhibitorio a favor del entonces exgobernador de Antioquia, tras el estudio de algunos elementos sobre la masacre de El Aro, especialmente en temas que hacían énfasis en omisión.

El encargado de dictar ese auto fue el entonces fiscal Luis Édgar Martínez. Sin embargo, Gómez Méndez aseguró que él contó con su autorización. “No fue una rueda suelta”, le explicó a El Tiempo.

“El equipo de la Fiscalía analizó la situación y consideró en ese momento que las pruebas hasta entonces no daban para pasar a la apertura formal de la investigación, que es lo que conduce la indagatoria”, señaló el exfiscal.

“Para avanzar contra mí no han escuchado a este señor”: Uribe tras ser llamado a indagatoria

Alfonso Gómez Méndez aseguró que ese auto inhibitoria no fue apelado en ese entonces por la Procuraduría y, hasta donde recordó, ni en las fiscalías de Luis C. Osorio, Mario Iguarán y Viviane Morales se afectó esa decisión.

“Después vino la fiscalía del doctor Eduardo Montealegre”, señaló Gómez Méndez, al explicar que fue allí que se revocó el auto inhibitorio, seguramente porque “encontró elementos nuevos”.

Sin embargo, aclaró que “lo que hay que destacar ahí es que en los dos años, hablo entre 2012 y 2014, el doctor Montealegre tuvo la competencia para la investigación, más allá de la revocatoria y el auto inhibitorio, pero no hubo una decisión de fondo”.

Álvaro Uribe: “Falso que el helicóptero de la Gobernación de Antioquia hubiera volado sobre el Aro al momento de la masacre”

Sobre la molestia del expresidente, por el llamado a indagatoria en medio de las elecciones presidenciales, Gómez Méndez manifestó que aunque esto podía ser mal visto, “son valoraciones que hacen los fiscales”.

“La fiscal que la hizo (Marcela Abadía) es una persona a quien yo le tengo mucho respeto por su trayectoria, es una jurista, es profesora universitaria. La indagatoria es un medio de prueba, es un mecanismo de defensa, pero ya esas son discusiones al interior del proceso”, señaló.