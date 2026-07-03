“Para avanzar contra mí no han escuchado a este señor”: Uribe tras ser llamado a indagatoria

El expresidente Álvaro Uribe indicó en las últimas horas a través de su cuenta en la red social X que la Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud de aplazar la diligencia de indagatoria en su contra por las masacres de El Aro y La Granja.

Además, el expresidente ha venido solicitando a la Fiscalía que “no abuse, no infiera para señalarme de criminal sin practicar las pruebas”.

De hecho, esta mañana de viernes, 3 de julio, Uribe insistió en “pruebas no practicadas”.

Y concluyó en su escrito en X: “Para avanzar contra mí no han escuchado a este señor que en Justicia y Paz dijo: ¿Quién ordenó la masacre de El Aro? Ramiro Vanoy, exjefe del Bloque Mineros que envió a los hombres a la zona, declaró bajo juramento que Álvaro Uribe y su hermano Santiago jamás fueron mencionados en las reuniones de planificación. La incursión fue un asunto exclusivo de las autodefensas".