Batalla por recursos que Air-e debe a generadoras de energía. Decisión de Tribunal puede contribuir a evitar apagón

Ya ni siquiera se trata de alarmas. El riesgo que se venía advirtiendo se ha materializado. El Fenómeno de El Niño está presente y las empresas generadoras de energía, especialmente las térmicas, necesitan la plata que les adeuda el Estado, en particular, por los atrasos de la empresa Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

En ese contexto, la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, hizo un llamado al Tribunal de Cundinamarca, donde fue interpuesta una acción popular, a través de los ciudadanos Santiago Vernaza y Rafael Rincón, contra la Nación colombiana y varias entidades del sector energético.

La petición jurídica de los accionantes argumenta que lo que buscan es evitar un apagón, y ahora, la directiva gremial, quien también preside Acolgen, enfatizó en que la celeridad con la que actúe el Tribunal es clave, pues ya el tiempo para prevenir pasó.

Gutiérrez se refirió a los recursos que Air-e, intervenida por el Estado, le adeuda a las generadoras de energía, los cuales se acercan a los 2,3 billones de pesos.

Deuda de Air-e con generadoras térmicas. Se requiere la plata para que el país no se apague, dice presidenta de Acolgen. Foto: Air-e (API) / Getty Images (Halfpoint Images) / Montaje: Semana

En el caso de las térmicas, los recursos son indispensables para comprar gas, garbón y otros combustibles que permitirán generar energía en un momento en que se reducirá la producción a partir del agua (hidráulicas). “Si no se les paga no se pueden prender, y si no se prenden, el país se puede apagar”, señaló la presidenta del Consejo Gremial, que además enfatizó en que la petición la hace “con respeto a la independencia judicial y a la autonomía de sus magistrados”.

El Tribunal, según se había anunciado con anterioridad, iba a tomar una decisión el 2 de julio, pero no sucedió.

Gutiérrez sustentó que es de vital importancia que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos cuente con los recursos necesarios para atender las obligaciones derivadas de una empresa que está intervenida por el Estado