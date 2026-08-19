Didier Fabián Blanco es el nuevo director de la UNP: MinInterior firmó decreto que deja en firme su nombramiento

El Gobierno de Abelardo De La Espriella dejó en firme el nombramiento de Didier Fabián Blanco como nuevo director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mediante el Decreto 1228 de 2026.

Abelardo De La Espriella designó a Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección

La decisión pone fin al encargo que tenía el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien había asumido temporalmente la dirección de la entidad a través de un decreto expedido pocos días después de la llegada del nuevo Gobierno.

De acuerdo con el documento, el presidente de la República determinó terminar, a partir de la fecha de expedición del nuevo decreto, el encargo de Lara y nombrar en titularidad a Blanco Rodríguez en el cargo de director general.

Gobierno nacional firmó decreto que deja encargado al ministro del Interior, Rodrigo Lara, como director de la UNP

Didier Fabián Blanco es el nuevo director de la UNP. Foto: Foto equipo de Abelardo De La Espriella

El decreto establece que la decisión deberá ser comunicada tanto a la UNP como a los dos funcionarios involucrados por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior.

Con el nombramiento, Blanco queda al frente de una de las entidades clave del Estado en materia de protección de personas que enfrentan riesgos extraordinarios por sus actividades o responsabilidades.

El Decreto 1228 también determina que la medida rige desde su expedición y deroga expresamente el Decreto 1157 de agosto de 2026, con el que se había encargado a Lara.