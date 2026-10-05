Hija de Alejandro Ordóñez llega a importante cargo en la Procuraduría General de la Nación

Una pieza gráfica que está rodando por los correos de la Procuraduría General de la Nación y canales de comunicación internos, confirmó que María Alejandra Ordóñez, hija del exprocurador General, Alejandro Ordóñez, llegó a un cargo estratégico en la administración del procurador Gregorio Eljach.

Ordóñez Hernández será la nueva procuradora delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, encargada de adelantar la etapa de juicio dentro de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos y emitir fallos de primera instancia.

En la Procuraduría informaron su llegada destacando que es abogada de la Universidad Sergio Arboleda y tienen una especialización en derecho penal, sancionatorio, laboral y seguridad social.

Procurador Eljach pide la renuncia a todos los delegados en medio de protestas por despidos

Así mismo, explicaron que su carrera se ha construido en la Registraduría Nacional, la Federación Nacional de Departamentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y se desempeñó como procuradora Judicial II Penal de la Procuraduría.

Lo particular es que su llegada a ese cargo se dio después de que el procurador general, Gregorio Eljach le pidió a todos sus procuradores delegados la renuncia y varios sindicatos salieron a protestar por la ola de despidos que se viene dando en la entidad.

Hay que recordar que Alejandro Ordóñez renunció a la Procuraduría después de que el Consejo de Estado anuló su elección por una vulneración a la Constitución sobre la prohibición de nepotismo y conflicto de interes.