Una iniciativa legislativa que busca fortalecer los mecanismos de verificación de títulos académicos en Colombia tiene entre sus firmantes a una de las congresistas de izquierda más cuestionadas esta semana y cuyo propio historial académico ha sido objeto de señalamientos.

Escándalo de Luz Verónica Estrada: rector de la Universidad Nacional revela las prácticas a las que recurrió con diplomas reales

Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico Foto: Foto publicada por Luz Verónica Estrada en su cuenta de Facebook

Se trata de Luz Verónica Estrada Holguín, representante del Pacto Histórico por Antioquia, quien figura como coautora de un proyecto que pretende facilitar la identificación de diplomas falsos.

La congresista suscribió el Proyecto de Ley 019 de 2026 Cámara, radicado el 20 de julio de ese año, cuyo propósito es establecer una herramienta de consulta que permita comprobar la autenticidad de los títulos expedidos por instituciones de educación superior.

Escándalo de Luz Verónica Estrada sacude al Pacto Histórico. Petro guarda silencio, mientras varios sectores piden su renuncia

Luz Verónica Estrada Holguín. Foto: Suministrado s Semana

La iniciativa también lleva la firma de Alexandra Pineda Ortiz, representante del Pacto Histórico por el Cesar, y es impulsada por María Fernanda Carrascal, del mismo partido político.

Pero lo grave de esta situación es que la participación de Estrada en la propuesta legislativa coincide con los cuestionamientos sobre un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que se le atribuye y que, según la Universidad Nacional de Colombia, ella no posee.

Luz Verónica Estrada Holguín, congresista del Pacto Histórico, será investigada por la Procuraduría

La representante Luz Verónica Estrada habría presentado también una tarjeta profesional falsificada. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

De acuerdo con información consignada en documentos de la Comisión Sexta de la Cámara, la Universidad Nacional de Colombia informó al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) que su sede Medellín no expidió el registro correspondiente a ese diploma. La comunicación habría sido remitida en octubre de 2025.

El proyecto plantea que los ciudadanos puedan consultar información sobre títulos profesionales otorgados en Colombia a partir de 2003, mediante el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

La congresista Luz Verónica Estrada. Foto: Pantallazo de video del canal del Congreso de la República

La plataforma permitiría conocer datos como la identidad del graduado, el programa cursado, la institución educativa y la fecha de obtención del título. También incluiría información sobre convalidaciones de estudios realizados en el exterior.

La iniciativa fue aprobada en primer debate por la Comisión Sexta de la Cámara el 21 de octubre de 2026 y deberá continuar su trámite en la plenaria. Hoy, la congresista es la primera en caer en el objetivo de la propia ley que impulsó.