La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley conocido como Laura, que prohibiría las terapias de conversión de sexo en los menores de edad.

Laura, quien fue sometida a un proceso de transición de género, cuenta su historia: “experimental, negligente, doloroso e innecesario”

“Ha sido aprobado en primer debate el proyecto de ley Laura en la Comisión Séptima del Senado, una iniciativa legislativa del Centro Democrático y otras bancadas con el que se busca prohibir en el marco de procedimientos de afirmación de género o reasignación de sexo, la utilización de bloqueadores de pubertad o de terapias de hormonas cruzadas”, aseguró el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, autor de la iniciativa.

Forero denunció que endocrinólogos han contado que menores de edad han sido objeto de estos tratamientos, por lo que el proyecto busca que esa decisión definitiva en la vida de las personas se pueda tomar hasta la mayoría de edad y no desde los 9 años, como sucede actualmente.

Por su parte, el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, celebró el avance del proyecto. “Los niños no se tocan, a los niños hay que dejarlos ser niños. Como ya lo mostrado la evidencia, son tratamientos experimentales que vienen siendo prohibidos en otros países y en Colombia también lo haremos en el Congreso de la República”, destacó el congresista.

Se denomina como Ley Laura por el caso de la menor que fue objeto de un tratamiento en una clínica del Valle del Cauca para cambiar de sexo y posteriormente se arrepintió.