La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, publicó una foto en sus redes sociales de uno de los encuentros más esperados para América Latina, en la reunión de la Apec que se realiza en China por estos días.

Trump llega a China para su histórica reunión conjunta con Xi Jinping y Vladimir Putin

“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, aseguró la mandataria en la red social X.

Sheinbaum viajó a China con una nutrida delegación de ministros con el objetivo de navegar en su compleja relación a tres bandas con Estados Unidos. Llegó a ese país en un vuelo comercial, tras casi dos días de viaje que ella misma compartió por redes sociales.