Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa BetPlay a manos de Once Caldas. El cuadro verdolaga llegó a tener ventaja de dos goles en el marcador; sin embargo, cometió errores en el segundo tiempo y permitió la remontada del ‘Blanco Blanco’.

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En la tanda de penales fallaron Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano, aunque el principal señalado fue el técnico Lucas González.

En rueda de prensa, el entrenador bogotano hizo autocrítica y aseguró que esta derrota debe servirles como gasolina para encarar los cuadrangulares de la Liga BetPlay. “Pedirles disculpas a la gente, sé la ilusión que tenían de ver a su equipo en una nueva final. Ahora esto nos debe servir para aprender, para hacernos más fuertes”, apuntó.

“Explicar el porqué nos quedamos fuera, es difícil. Estamos dolidos y con rabia, frustración; la primera parte era buena. Teníamos una ventaja de dos goles y pasan cosas en el fútbol. Sentarme a dar una explicación sería irresponsable y necesito ver el partido otra vez, entender qué pasó en esos 15 minutos de la segunda parte, no puede ser solo mala suerte”, apuntó.

Lucas González admite los errores de Nacional

El próximo sábado volverán a enfrentar a Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales por la primera fecha del grupo A. Ese será el cuarto partido consecutivo que juegan en lo corrido del mes, un factor a tener en cuenta para el planteamiento táctico.

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“Son muchos goles. Si queremos ser campeones, tenemos que encontrar la forma de encajar menos goles. Ahora empezamos un torneo de seis partidos, tenemos una ventaja y hay que saber aprovecharlo. En los goles que nos marcan hay un factor común que me tiene con rabia, molesto: el perder controles del juego”, analizó González.

El técnico espera una reacción de sus dirigidos para encarar la parte decisiva del semestre. “Quiero ver el carácter de mis jugadores, ver cómo amanecen mañana, que usen esto como gasolina, porque tenemos dos partidos pendientes con este rival que nos eliminó, primero el sábado y luego en la última fecha”, sentenció.

Once Caldas celebrando el paso a la final de la Copa BetPlay, tras vencer a Atlético Nacional. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Franco Armani, arquero argentino, habló en nombre de sus compañeros tras esta caída que no estaba en los planes. “Obviamente, como referente y capitán, le pido disculpas al hincha porque son fieles, siempre están presentes y nos acompañan”, le dijo a la hinchada.

“Nuestro objetivo era conseguir una alegría, pero tenemos que aprender de estos golpes porque son duros. Desde mañana, levantaremos la cabeza e iremos al entrenamiento con cambios y otra mentalidad, ya empiezan los cuadrangulares. Lo que demanda la institución es ganar títulos. Perdón a la afición”, apuntó Armani.