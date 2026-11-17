Batacazo memorable en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este martes, 17 de noviembre de 2026, Once Caldas eliminó a Atlético Nacional en las semifinales de la Copa BetPlay.

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Luego de haber empatado 3-3 en el global (1-1 en Manizales y 2-2 en Medellín), Nacional y Once Caldas se tuvieron que ir a los tiros desde el punto penal. Allí fue donde el blanco blanco se hizo con el paso a la gran final de la competencia.

Joan Parra se vistió de héroe con Once Caldas, atajando los dos penales que desperdició Atlético Nacional. Por eso, el nombre del portero blanco se volvió tendencia en redes sociales.

El penal que le atajó Joan Parra a Jorman Campuzano y sentenció la eliminación de Nacional

Fue el cuarto cobro de la tanda. Atlético Nacional y Once Caldas empataban 2-2 en los tiros penales, cuando le tocó el turno a Jorman Campuzano. El volante cobró con pierna derecha, y en una volada memorable, Parra le atajó el cobro.

⚽😱 ¡Atajada de Parra contra Campuzano! #LACOPAxWIN https://t.co/SDIyzKekyT — Win Sports (@WinSportsTV) November 18, 2026

El silencio se apoderó del estadio Atanasio Girardot, mientras la algarabía se hizo presente en los jugadores de Once Caldas. Aún quedaban corbos, pero el blanco ya tenía la ventaja.

Juan Patiño cobró el quinto y último tiro de Once Caldas, que finiquitó el 4-3 definitivo. Así, Once Caldas tiene la opción de ganar la Copa Colombia por primera vez en su historia.

Habrá nuevo campeón de la Copa BetPlay luego de tres ediciones

Desde 2023 y hasta 2025, Atlético Nacional se coronó como campeón de la Copa BetPlay. Venció a Millonarios, América de Cali e Independiente Medellín en las tres finales respectivamente.

Ahora, la Copa BetPlay tendrá un nuevo campeón. Once Caldas espera rival en la fase definitiva, que saldrá del ganador de la llave entre América de Cali e Internacional de Bogotá.

Dicho juego entre la mecha y el cuadro capitalino arrancó minutos después del juego entre Nacional y Once Caldas.