Las canteras de Atlético Nacional se siguen consolidando en Colombia y son consideradas las mejores del fútbol colombiano. Este es un ítem que la directiva verdolaga está priorizando bajo el mando de su presidente Sebastián Arango Botero. Así como ser campeón resulta clave en este equipo, tener mucha calidad en sus escuelas de formación es de los primeros puntos como institución.

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En la última década, este ejercicio en Atlético Nacional ha tomado mucha fuerza y varios canteranos ya han sido transferidos a varias ligas de Latinoamérica y Europa, con varios millones de euros de por medio y habituales convocatorias a la mayores.

En estas movidas resultan fundamentales las ganancias que pueda tener la institución con su materia prima y entregar un futbolista bien formado y que pueda ganarse la titular en el club internacional que confió en su talento.

En esta ocasión, el nombre a tratar es el de José Escorcia, un juvenil que ya ha sumado minutos con Lucas González al mando y que además impulsa su nombre tras convocatorias a la Selección Colombia Sub 17. La prensa italiana ya habla de su talento y podría dar el salto al Calcio italiano en el próximo mercado de pases.

José Escorcia de Colombia domina el balón ante la marca de Dahel Guedes, en partido del Campeonato Sudamericano Sub-17 2026. Foto: Cortesía Federación Colombiana de Fútbol

Medios como la Gazzetta dello Sport y partidarios del gigante italiano de gran referencia en las redes sociales mencionan que el AC Milan de Luka Modric tiene en la mira a José Escorcia e intentarían una maniobra en el mercado para mover su nómina y dar el toque sudamericano en un club donde Carlos Bacca y Cristian Zapata hicieron historia.

El Mundial que catapulta a José Escorcia

Los rumores llegan en un momento ideal para José Escorcia, pues aparece en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial Sub-17 de la FIFA que se disputará en Catar entre noviembre y diciembre. Tener una buena participación en el Medio Oriente será fundamental para impulsar su nombre entre los ojeadores italianos.

Por si fuera poco, el volante cartagenero debutó con Atlético Nacional el 17 de octubre en un partido frente al Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja. Desde entonces, Escorcia suma cinco partidos jugados, un gol y una asistencia en la Liga Betplay.

El Mundial de la categoría se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre y de Atlético Nacional aparecen más canteranos en lista, además de Escorcia: Edwin Echeverría, Jhan Moreno, Simón Rojas y Samuel Martínez, quien ya fue transferido al Liverpool de Inglaterra.