Néstor Lorenzo y su Selección Colombia se concentran para el partido contra Chile en el estadio Monumental de Santiago, que será el último partido del año 2026 que tuvo Mundial y quedaron eliminados en los octavos de final a manos de Suiza. Los chilenos serán locales luego del compromiso que se disputó en el Pascual Guerrero con triunfo de la ‘Tricolor’ con autogol de Guillermo Maripán (1-0).

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El equipo colombiano ya se instala en tierra chilena y el entrenador ajusta algunos detalles para dar el batacazo en el once titular, pues asimismo lo confirmó y anunció en rueda de prensa. Se vienen cambios desde el pitazo inicial, pues según sus palabras, ya es hora de ver a varios de los convocados en cancha y no solamente en entrenamientos.

“Más que en lo táctico, habrá cambios nominales, se le dará rodaje a algunos jugadores. Ya no nos sirve verlos solo en los entrenamientos”, dijo Néstor Lorenzo, en una iniciativa que en las redes sociales ya se escuchaba por parte de los hinchas. La petición fue escuchada y varios de la nueva generación serán inicialistas ante Chile.

Por ejemplo, en el arco se espera que Devis Vásquez sea titular, un portero que Néstor Lorenzo no ha usado en su ciclo con Colombia. En marzo 2023 lo convocó en una gira por Asia, pero fue suplente. Este 17 de noviembre sería su momento para estar desde el inicio.

Siguiendo con esos “cambios nominales” que anunció ante periodistas, Juan Arizala y Édier Ocampo se perfilan como laterales, con Juan Cabal y Kevin Andrade con muchas posibilidades en dupla de centrales.

Selección Colombia vs, Chile en Cali Foto: Raúl Palacios / El País

Un volante como Jhon Solís podría reaparecer en la zona media junto a Matías Orozco y Daniel Arcila. La joya de Atlético Nacional, Juan Rengifo, aumenta sus chances en la titularidad con Camilo Mena o Daniel Mosquera en la zona de delanteros.

Lorenzo se alista para enfrentar a Chile

Fecha: Martes, 17 de noviembre de 2026.

Martes, 17 de noviembre de 2026. Lugar : estadio Monumental de Santiago de Chile, Chile.

: estadio Monumental de Santiago de Chile, Chile. Hora : 6:00 p. m. (hora de Colombia).

: 6:00 p. m. (hora de Colombia). Canal de TV: Gol Caracol y RCN.

La Selección Colombia en el puente festivo

Tras la jornada de descanso del sábado pasado, el equipo retomó sus actividades el 15 de noviembre (domingo) en el estadio del Deportivo Cali. El cuerpo técnico dispuso una práctica diferenciada: mientras una parte del plantel permaneció en el hotel haciendo trabajos específicos de recuperación, los demás futbolistas se desplazaron al campo, donde comenzaron con movimientos de coordinación, continuaron con fútbol en espacio reducido y finalizaron con patrones tácticos en ataque.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Bernardo Peña/El País

Ya en la tarde, sobre la 1:30 p. m., la delegación emprendió su viaje hacia Santiago de Chile, donde aterrizó a las 8:30 p. m. sin contratiempos.