Llegó la hora de la última prueba de la Selección Colombia en 2026. Será frente a Chile en Santiago, capital de los australes.

El viernes pasado, el combinado colombiano jugó frente a este mismo rival y lo venció por 1-0 en Cali, luego de una jugada colectiva que terminó con el autogol del defensa rojo, Guillermo Maripán.

Ese primer partido dio muestras claras del nivel de ambas selecciones de cara al segundo compromiso.

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En la previa del juego previsto para el martes, se le consultó a la inteligencia artificial su pronóstico para el segundo amistoso de la actual fecha Fifa.

ChatGPT emitió su concepto dando como ganador en el Monumental al cuadro Tricolor. “Colombia gana 2-1 en un partido disputado, con goles de ambos seleccionados”, anticipó.

Néstor Lorenzo dirigiendo a la Selección Colombia en el amistoso vs. Chile en Cali. Foto: AFP

También el sistema se atrevió a dar los anotadores del equipo cafetero en el juego preparatorio: “Luis Suárez y Jhon Arias”.

En caso de ser así, los dirigidos por Néstor Lorenzo cerrarían con un saldo de dos victorias el año en el que se vivió, tras el Mundial 2026, la renovación del plantel que despidió a James Rodríguez, David Ospina, entre otros.

Saldo de un 2026 de contrastes

Hasta antes del juego en condición de visita vs. Chile, el saldo de Colombia en 2026 es de siete victorias, tres empates y tres derrotas en sus 13 partidos disputados. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo como principal desafío la Copa Mundial de la Fifa, en la que alcanzó los octavos de final.

En el certamen orbital, la Tricolor consiguió tres victorias y dos empates en tiempo reglamentario. Superó a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, igualó con Portugal y cayó ante Suiza en la definición por penales, resultado que significó su eliminación.

Colombia estuvo a punto de vencer a Portugal en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

En los compromisos amistosos, el combinado nacional tuvo un comienzo complicado, con derrotas frente a Croacia y Francia. Posteriormente, consiguió victorias contra Costa Rica y Jordania, empató con México, perdió ante Paraguay y derrotó a Perú y Chile.

Precisamente, el triunfo por 1-0 frente a la Roja, el 13 de noviembre, le permitió llegar con buenas sensaciones al segundo enfrentamiento entre ambos seleccionados, programado para el 17 de noviembre en Santiago. Este será el último compromiso del calendario de mayores en 2026.

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Resultados en los amistosos de 2026 para Colombia:

26 de marzo: Colombia 1-2 Croacia.

29 de marzo: Colombia 1-3 Francia.

1 de junio: Colombia 3-1 Costa Rica.

7 de junio: Colombia 2-0 Jordania.

26 de septiembre: México 1-1 Colombia.

2 de octubre: Colombia 0-1 Paraguay.

6 de octubre: Colombia 2-0 Perú.

13 de noviembre: Colombia 1-0 Chile.

Amistoso contra Brasil en marzo de 2027

Una vez termine el amistoso contra Chile, la Selección Colombia entrará en un periodo de descanso extenso hasta marzo, cuando se proyecta que haya una nueva de amistosos Fifa.

En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Brasil sea el rival de la Tricolor en el tercer mes del próximo año.

Nada de esto es confirmado, así como tampoco lo es el inicio de las eliminatorias al Mundial 2030, que podría ser en junio o septiembre.