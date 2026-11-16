Cambio de última hora para Chile vs. Colombia: prensa local lo informó para el amistoso

Cambiaron el estadio para el amistoso entre Chile y Colombia previsto para este martes, 17 de noviembre.

Según lo dieron a conocer desde la prensa austral, el mal estado de la grama del estadio Nacional impidió que se jugara allí.

En busca de una solución rápida para el juego, los organizadores decidieron trasladarlo a otro recinto: el Monumental, habitual casa de Colo-Colo.

Según lo comunicado por el periodista Marco Antonio Escobar: “Chile vs. Colombia SE JUEGA en el estadio Monumental, mañana a las 20hrs. Cambio es por estado de la cancha del Nacional”.

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La Tricolor no conoce la derrota en el Monumental

Es favorable el balance de las visitas de Colombia al estadio Monumental de Santiago de Chile, escenario en el que ha enfrentado a la Roja en dos oportunidades y todavía no conoce la derrota.

El primer antecedente se remonta al 11 de septiembre de 2012, durante las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión, el equipo dirigido por José Pékerman consiguió una importante victoria por 3-1, luego de comenzar perdiendo.

James Rodríguez, Falcao García y Teófilo Gutiérrez marcaron los goles del combinado nacional.

Once años después, el 12 de septiembre de 2023, ambos seleccionados volvieron a encontrarse en el mismo escenario, esta vez por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El compromiso terminó 0-0, con el conjunto de Néstor Lorenzo sumando un punto en territorio chileno.

Así, el registro de Colombia en el Monumental es de un triunfo y un empate, con tres goles a favor y uno en contra.

Historial de Colombia visitando el estadio Monumental de Chile:

Chile vs. Colombia: 1-3, por las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014.

Chile vs. Colombia: 0-0, por las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

Colombia ya viajó a Chile

Después de la victoria del pasado viernes frente a este mismo rival, el combinado Tricolor realizó un par de prácticas más en el Valle del Cauca para preparar el juego del próximo martes.

Sin novedades en el grupo de citados, el DT argentino hizo las prácticas diarias y correspondientes para ajustar la idea de juego.

🎥 ¡Hola Chile! ✈️ Nuestra Selección Colombia de Mayores dice presente para su siguiente compromiso de esta Fecha FIFA ⚽ #𝘊𝘰𝘯𝘖𝘳𝘨𝘶𝘭𝘭𝘰𝘊𝘰𝘭𝘰𝘮𝘣𝘪𝘢𝘯𝘰🇨🇴 https://t.co/5gbzornMAT — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 16, 2026

De cara a este nuevo amistoso, último del año, es muy posible que cambie el once titular que saltó en días pasados a la grama del Pascual Guerrero.

En dicha oportunidad, Néstor Lorenzo alineó a todos los que se cree que en este nuevo proceso serán el equipo base. Ahora, se piensa que tocará algunas zonas del campo en particular, como puede ser el arco, la defensa y la zona de ataque, para dar rodaje a otros.

Hora y canal para ver el segundo amistoso vs. Chile