Gérard Depardieu aceptó condena por agresión sexual y sorprendió con disculpas públicas: esto dijo

El actor francés Gérard Depardieu decidió retirar la apelación que había presentado contra su condena por agresión sexual a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021.

Con esta decisión, el intérprete de 77 años acepta la sentencia de 18 meses de prisión suspendida que recibió en mayo de 2025 y evita que se adelante un nuevo juicio por este caso.

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La decisión fue anunciada este lunes, 16 de noviembre, justo cuando estaba previsto que comenzara el proceso de apelación en París, Francia. A través de un comunicado, el actor reconoció el fallo judicial y manifestó que había decidido no continuar con el recurso.

“Fui declarado culpable”, expresó Depardieu, quien también ofreció disculpas a las mujeres involucradas en el proceso. “Por lo tanto, ofrezco mis más profundas y sinceras disculpas a quienes hayan podido sufrir”, agregó.

El caso se remonta a 2021, cuando el actor participaba en el rodaje de Les Volets Verts (Las persianas verdes). Durante la filmación, dos mujeres que hacían parte del equipo de producción, una decoradora de 54 años y una asistente de 34, denunciaron comportamientos de carácter sexual por parte del intérprete.

En mayo de 2025, un tribunal francés lo encontró culpable de agresión sexual contra ambas. Además de la condena de 18 meses de prisión suspendida, la justicia ordenó que pagara una indemnización de 29.040 euros a las denunciantes y que su nombre fuera incluido en el registro nacional de delincuentes sexuales.

En su reciente comunicado, Depardieu también hizo referencia a su comportamiento durante los rodajes y reconoció que durante años utilizó expresiones vulgares y actitudes provocadoras sin medir sus consecuencias.

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“En los platós de rodaje, durante mucho tiempo me escondí tras la provocación y el humor grosero. Creía que mis palabras y algunas de mis acciones no tenían consecuencias. Pero sí las tenían”, manifestó.

Su decisión contrasta con la postura que mantuvo durante el juicio de 2025, cuando negó las acusaciones, aunque reconoció haber utilizado lenguaje vulgar y haber tenido contacto físico con una de las mujeres durante una discusión.