Trece mujeres acusan al famoso actor Gérard Depardieu de violencia sexual

Il suffit de parcourir les articles, vidéos et livres concernant #Depardieu pour découvrir que certaines mises en cause sont, depuis longtemps, sous nos yeux.



Un exemple : sur le tournage des "Fugitifs", on le voit embrasser par surprise une maquilleuse. https://t.co/eXSpm6ZXR3 pic.twitter.com/9fWwpbg7Qk