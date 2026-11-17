Atlético Nacional y América de Cali están a un paso de citarse en otra final por el título de la Copa BetPlay 2026. Este martes se disputan los partidos de vuelta ante Once Caldas e Internacional de Bogotá, respectivamente.

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El cuadro verdolaga sacó un empate de su visita al Palogrande la semana pasada (1-1), mientras que América viene con la ventaja de haber ganado el partido de ida en el Estadio Metropolitano de Techo (1-2).

Verdes y rojos son favoritos a quedarse con el tiquete a la gran final; sin embargo, deben cuidarse de un batacazo con equipos acostumbrados a dar la sorpresa en este tipo de contextos.

Primera decisión de Hernando Buitrago

Además de lo que se juega dentro de la cancha, estos dos partidos marcarán el estreno de Hernando Buitrago como nuevo director de la comisión arbitral. Aunque su nombramiento fue de manera provisional, será el encargado de evaluar y designar a los árbitros para las fases definitivas de Copa BetPlay, Liga BetPlay y Torneo BetPlay.

En su primera decisión al mando de la comisión, Buitrago designó a dos árbitros de larga trayectoria en el fútbol profesional colombiano para los partidos de Atlético Nacional vs. Once Caldas y América de Cali vs. Inter de Bogotá.

Carlos Ortega será el árbitro principal para el partido de vuelta de Nacional vs. Once Caldas en el Atanasio Girardot . Junto a él estarán Alexander Guzmán y Richard Ortíz como asistentes.

. Junto a él estarán Alexander Guzmán y Richard Ortíz como asistentes. Bismarks Santiago será el árbitro principal del partido de vuelta de América de Cali vs. Internacional de Bogotá, acompañado por Roberto Padilla y Eric Abril como asistentes.

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Ortega y Santiago estarán bajo la lupa de la opinión pública en dos partidos de alta exigencia a nivel arbitral. En los partidos de ida ya hubo retos como el gol anulado a Once Caldas tras un fuera de lugar milimétrico y la expulsión de Dewar Victoria, jugador de Internacional de Bogotá, por una fuerte entrada sobre José Cavadía.

Hernando Buitrago, nombrado como director provisional de la comisión técnica arbitral, se está jugando sus posibilidades de quedar en el cargo de manera indefinida. De momento recibió el espaldarazo de la FCF para tratar de mejorar el desempeño de los jueces y corregir las polémicas del pasado.

“La FCF agradece al señor Buitrago su disposición para atender esta responsabilidad, respaldada por su sólida trayectoria y conocimiento del ámbito arbitral”, expresó la entidad en un comunicado oficial.

Mientras tanto, continúan las candidaturas para ocupar el puesto libre que dejó Imer Machado. Uno de los favoritos es Wilmar Roldán, quien está en el ocaso de su carrera como árbitro profesional, y desea seguir ligado al fútbol en un cargo dirigencial.