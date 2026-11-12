Salió el fallo del TAS: tabla de posiciones tras la decisión con América, Santa Fe e Inter de Bogotá

Información importante que relaciona al América de Cali ha surgido sobre el medio día de este jueves, 12 de noviembre.

De acuerdo a múltiples fuentes, el fallo del TAS sobre el caso del jugador Yhorman Hurtado, de los escarlatas, habría beneficiado a Internacional de Bogotá al otorgarle tres puntos y quitárselos al rojo del Valle del Cauca.

Dicha determinación del Tribunal haría que se modifique la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II de cara a la fecha 19.

Previo a dicha decisión del TAS, el América sumaba 36 puntos y, en caso de que le sean arrebatados tres, quedaría con 33 cayendo al tercer lugar por debajo de Atlético Nacional y Deportivo Cali.

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Adicional al tema de los puntos, lo que afecta al conjunto caleño es que se le reduce la diferencia de gol alcanzada, y como si fuera poco, la primera opción que tenía de ser cabeza de serie en los cuadrangualares ahora le queda a su rival de patio, Deportivo Cali que pasa a ser segundo.

Otro club perdió la pelea

Independiente Santa Fe, que también interpuso un recurso para pelear por el punto de dicho partido luego de empatar con América, no habría logrado ganar.

SEMANA consultó una fuente de cuadro capitalino una vez surgió la información, la cual le respondió no conocer el fallo mencionado.

Steven Arce, periodista de Caracol Radio, y quien cuenta con conocimiento del caso en particular fue el que difundió inicialmente la determinación.

“Salió el Fallo del TAS en demanda contra América de Cali, América pierde 3 puntos por caso Internacional, pero desde América confirman que conservan el resultado vs Santa Fe. 50/50″, mencionó en X.

¿Cuál era el caso de Yhormar Hurtado?

El caso de Yhormar Hurtado en América de Cali se originó por su participación con tres clubes durante la temporada 2026: Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y, posteriormente, el conjunto escarlata.

Si bien en principio los clubes denunciantes no obtuvieron respuesta favorable, para cuando inició septiembre la Comisión Disciplinaria modificó parcialmente la decisión.

Hurtado fue declarado inelegible para disputar partidos oficiales organizados por la Dimayor durante el resto de 2026, aplicando el artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA.

En conclusión, al futbolista sí se le aplicó castigo, pero al América, hasta ahora, no. De esta forma, Hurtado quedó relegado de poder jugar Liga o Copa en 2026, pero el club americano no perdió puntos sumados en los torneos mencionados.

Escaló hasta el TAS

Aunque el pleito ya había estado en manos de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Inter de Bogotá e Independiente Santa Fe fueron hasta las últimas instancias para pelear por lo que consideraron una irregularidad en su momento.

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Boyacá Chicó también estuvo allí metido, pero al ver que su rendimiento a lo largo del semestre no iba a permitirle luchar por los puestos de clasificación, se bajaron de la demanda que presentaron inicialmente.

Cabe resaltar que Hurtado jugó un total de seis partidos antes de toda la problemática. Enfrentó con América a Inter, Chicó, Santa Fe, Junior, Jaguares y Alianza.