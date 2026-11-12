“Hay muchas angustias”: Laura Barjum tras polémica que involucra a la señorita Sucre en el Concurso Nacional de Belleza

Desde el pasado 10 de noviembre el Concurso Nacional de Belleza se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y medios de comunicación, pero no precisamente por las actividades que hacen parte de su programación, sino por un supuesto enfrentamiento entre candidatas que quedó registrado en video y rápidamente se hizo viral.

Las representantes involucradas en esta polémica fueron las señoritas de Sucre, Tolima y Valle del Cauca, quienes protagonizaron una escena que no pasó desapercibida debido a los gestos de incomodidad que tenían durante la toma de una fotografía icónica de este certamen.

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En las imágenes se observa a la representante de Sucre mover sus brazos, al parecer, en búsqueda de espacio entre sus compañeras mientras posaban en las escaleras del hotel Hilton. Sin embargo, esta acción fue interpretada por muchos como un “empujón” que habría generado molestia entre sus compañeras, cuestionando su actitud.

Por otro lado, hubo quienes salieron en su defensa argumentando que era mejor analizar detalladamente este episodio, ya que no se conocía el contexto completo de lo sucedido.

A raíz de esto, la señorita Sucre se pronunció confesando lo difícil que ha sido afrontar esta situación. “No soy egocéntrica como todo el mundo me ha querido hacer ver”, dijo.

Laura Barjum pidió tener compasión con las candidatas tras la polémica

A través de su cuenta de Tiktok, la exreina de belleza Laura Barjum compartió su opinión frente a esta polémica y pidió tener compasión tanto por la señorita Sucre como por las demás representantes involucradas en este video viral.

Desde su propia experiencia, la modelo manifestó su solidaridad con lo sucedido y aseguró que también vivió la presión de ocupar un buen lugar en este tipo de fotografías. Según explicó, esta exigencia no surge necesariamente de las candidatas, sino de sus equipos de trabajo y asesores para evitar quedar “opacadas” por las demás participantes.

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“Tuve que vivir casi todo mi certamen regañada por algunas personas de mi equipo porque yo me dejaba tapar en las fotos... Para mí era muy incómodo empezar a meterle codo a mis compañeras, no quería entrar en eso y yo me aguantaba las regañadas”, comentó.

Justamente por eso, admitió que pueden existir “muchas angustias en esas fotos grupales” y por esa razón pidió tener compasión con las tres representantes involucradas en la polémica o cualquier otra reina o miss que aparezca en una situación similar en cualquier certamen de belleza.