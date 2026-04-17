“A mí también me los han puesto”: Diego Sáenz se defiende de quienes lo tildan de infiel y destapa traiciones de sus ex

El músico, actor y presentador bogotano Diego Sáenz ha decidido hablar de manera directa las especulaciones que han rodeado su vida sentimental en los últimos años. En una reciente y profunda entrevista, el artista no solo confirmó su actual estado de soltería tras finalizar su relación con la actriz española Cristina Warner, sino que también compartió, por primera vez, su perspectiva sobre los rumores de infidelidad que han marcado su imagen pública.

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Hace apenas unas semanas, la noticia de la separación entre Diego Sáenz y Cristina Warner sorprendió a sus seguidores. La pareja, que había iniciado su vínculo a mediados de 2024 tras la mediática ruptura de Sáenz con la exreina Laura Barjum, confirmó el final de su noviazgo luego de dos años de relación.

A través de un comunicado conjunto previo, ambos pidieron respeto por la decisión, calificándola como un proceso difícil pero necesario. En su reciente intervención, Sáenz reafirmó que se encuentra en una etapa de introspección: “Veo venir una rachita larga de estar soltero, de estar muy enfocado en la banda, en mis viajes y en un nuevo programa”, señaló el presentador, desestimando la necesidad de estar siempre en pareja para sentirse pleno.

Uno de los puntos más álgidos de la conversación giró en torno a la fama de “rompecorazones” que le ha perseguido en redes sociales. Sáenz fue enfático al señalar que la narrativa pública suele ser unilateral. El locutor reveló que, contrario a la creencia popular, él también ha sido víctima de deslealtades en el pasado.

“Se ha hablado mucho de eso, pero nunca se ha hablado de cuando a mí me han roto el corazón. Me lo han roto muchas veces. Muchas de las veces que se dijo que yo rompí el corazón, fue al revés. Lo que pasa es que yo nunca he querido hablar de eso”, confesó Sáenz.

El músico explicó que esta percepción se originó hace años a raíz de un rumor específico sobre una de sus relaciones, y desde entonces, el estigma de la infidelidad ha sido una constante. Sin embargo, aclaró: “A mí también me los han puesto, a mí también me han hecho muchas ‘cagadas’. Pero yo me voy a mantener caballero en nunca contar cosas que podría contar para defenderme”.

Según sus declaraciones, ha tenido que lidiar con una etapa de depresión motivada por: el fallecimiento de su padre, inestabilidad económica y una pausa forzada en su carrera musical.

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Esta vulnerabilidad mostrada por el artista ofrece una perspectiva totalmente opuesta a su figura pública, habitualmente asociada al éxito en programas radiales y televisivos.

La conversación inevitablemente remite a sus declaraciones previas y a las de sus exparejas. Cabe recordar que, tras su ruptura con Laura Barjum, surgieron múltiples versiones en redes sociales que sugerían infideidades por parte del bogotano. Sáenz, sin mencionar nombres propios, defendió su derecho a terminar relaciones cuando la felicidad no es mutua: “¿Por qué tengo que estar yo con una persona que no me hace feliz para que la gente no hable mal de mí?”.

Finalmente, al ser consultado sobre si soñaba con tener una familia o sentía algún tipo de presión social por formar una, teniendo en cuenta su edad, el presentador de 39 años se mostró tranquilo. Aunque no descarta el matrimonio o la paternidad, aseguró que no es un sueño que le quite el sueño actualmente, según el sus prioridades en este momento son otras: estabilidad emocional y sus compromisos con la música y la televisión.