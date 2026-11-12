La Selección Colombia eligió ciudad para jugar las eliminatorias tras cambiarse a Cali: Lorenzo lo dijo

Cali será la sede del partido amistoso de la Selección Colombia vs. Chile este viernes, 13 de noviembre.

Dicha determinación de cambiar la sede que habitualmente usa la Tricolor fue una decisión sorpresiva. Néstor Lorenzo, así como los futbolistas y directivos poco se prestan para salir de Barranquilla como la sede principal cuando se juega en el país.

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Esta vez la motivación llegó tras el terremoto que sacudió al país el pasada 10 de agosto y la intención de dar la alegría al Valle del Cauca de hospedar por unos cuantos días al equipo nacional.

Sin embargo, no será definitivo dicho traslado. El DT del equipo cafetero anunció en la rueda de prensa previa al partido de este viernes que Barranquilla seguirá siendo la sede por excelencia en las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030.

Cuando el argentino fue cuestionado sobre un cambio de estadio para los partidos como local, apuntó: “No se ha planteado. Barranquilla terminó con su sede y por muchas cuestiones tiene una prioridad”.

También explicó por qué no Bogotá esta vez: “Apenas sucedió el terremoto y nos juntamos con Ramón (Jesurún) para idear formar para ayudar“.

“Surgió la propuesta y aceptamos inmediatamente”, agregó de la decisión que solo fue aceptada para esta ocasión.

“Satisfacción muy grande que Cali nos haya recibido para compartir un poco el dolor de lo que pasó... que la selección deje una alegría”, dijo agradecido Lorenzo.

Apuntándole a la renovación

En Cali se verá de nuevo a una Selección Colombia renovada luego de lo que fue el fin de un ciclo en el pasado Mundial 2026.

Varios de los que estuvieron en la Copa Mundo hoy día ya no hacen parte de la Tricolor. Han llegado jóvenes que se destacan tanto en la liga local, así como también en el plano internacional a suplirlos.

Si bien ganar para todo equipo es una meta, a Néstor hoy día le preocupa algo más: “Es importante el resultado siempre, pero hay otro resultado que es la adaptación de los muchachos a un nuevo proceso”.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Bernardo Peña/El País

“Lo importante es buscar construir futuro con muchachos jóvenes”, firmó de lo que busca en las últimas dos fechas de amistosos Fifa contra Chile.

Justamente de los australes manifestó que espera un rival que los ponga “a prueba porque es un rival que ha usado distintos sistemas. Nos obliga a adaptar el sistema cuando nos tengamos la pelota”.

Integración de los jóvenes

El entrenador argentino apela a una “integración de los jóvenes con los más expertos” que le “parece fundamental; que el chico entre arropado y lo soporte en la presión”.

☀️¡Qué lindo ha sido estar en la ‘Sucursal del Cielo’! Cada vez falta menos 👀🇨🇱 #ConOrgulloColombiano 🇨🇴 https://t.co/kmwJaQaj3H — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 12, 2026

“Uno mezcla mitad y mitad para que se sientan apoyados por la experticia de los más grandes”, expresó sobre la variedad que se ha visto tener en los últimos dos llamados tras el Mundial.

“Es un momento para probar para formar a futuro un espectro de jugadores cuando ya vayamos a jugar por los puntos”, se trazó como meta para el cierre del 2026 e inicio de 2027 cuando regrese la competencia de exigencia.