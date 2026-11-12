Esteban Jaramillo, periodista de larga trayectoria en los medios deportivos, aseguró que Wilmar Roldán enfrenta acusaciones en su contra por presuntas agresiones físicas a otros árbitros.

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El antioqueño es uno de los candidatos para liderar la Comisión Técnica Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, es decir, la entidad que se encarga de designar y evaluar a los árbitros del FPC.

“El que aspira es Wilmar Roldán y está haciendo mucho lobby, mucho cabildeo”, apuntó Jaramillo en su programa de AS Colombia. “Si él logra desmontar todas las acusaciones que no son éticas, que no son morales, que son de comportamiento por agresión física a 12 árbitros”, expresó.

El periodista continuó diciendo que dichas denuncias llegaron hasta oídos de Álvaro González Alzate, miembro de la junta directiva de la FCF. “Los árbitros le contaron a Álvaro González y Roldán está llamando a algunos de esos árbitros para que firmen una carta diciendo que él no les pegó. Eso lo están investigando muy bien”, apuntó.

Esteban Jaramillo consideró que “el día que logre desmontar ese tipo de acusaciones, seguramente va a ser el comisionado técnico. Para mí es el mejor árbitro de los últimos tiempos”.

Mencionó uno de los casos

En dichas declaraciones, Jaramillo relató uno de los casos de presunta agresión protagonizados por Wilmar Roldán. “Un día se estaba preparando para ir a un Mundial de fútbol y era, como siempre, un protagonista de nivel. Eduardo Díaz se lesionó en el entrenamiento y, al lesionarse uno de los asistentes arbitrales, no pueden ir; se desbarata la terna”, comentó.

“Eduardo Díaz lo acusa porque (Roldán) fue y le dio dos patadas”, añadió el periodista. “Él tiene que comportarse; imagínese el comisionado técnico arbitral en ese aspecto”, dijo.

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Por último, Esteban Jaramillo aseguró que “algo que está haciendo él, que no es muy bien visto, es que está presionando a los árbitros y a algunos les ha dicho: ‘Ojo, que si yo quedo de comisionado arbitral, vamos a tener problemas porque usted me acusó’”.

“Eso lo tiene que demostrar él. Ya son cuatro árbitros. Entre otras cosas, han reafirmado las acusaciones”, completó.

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Wilmar Roldán no se ha pronunciado al respecto de estas denuncias que, supuestamente, ya están en conocimiento de altos mandos en la Federación Colombiana de Fútbol y podrían incidir en su elección como nuevo comisionado arbitral.

Esta semana se han dado reuniones en la interna de la FCF para discutir al sucesor de Imer Machado, quien será el encargado de reemplazarlo en sus labores como cabeza visible de árbitros, asistentes y miembros del VAR en las diferentes categorías del fútbol colombiano.