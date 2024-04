Esteban Jaramillo, reconocido periodista deportivo, se sinceró sobre su oscuro pasado en prisión: “dijeron que lavaba dinero”

Uno de los rostros más recordados del periodismo deportivo colombiano es el del comentarista Esteban Jaramillo, quien gozó durante varios años de una exitosa carrera profesional mientras informaba a los televidentes y, al mismo tiempo, disfrutaba su pasión en las canchas. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando tuvo que afrontar un delicado proceso legal por enriquecimiento ilícito.

Por eso, después de un largo tiempo en silencio, el periodista se animó a hablar de su polémico caso en el programa Se Dice De Mí, de Caracol Televisión, donde habló sin tapujos sobre su trayectoria y aseguró que un trabajo le costó su libertad.

En este espacio, Jaramillo recordó que nació en una numerosa familia de Manizales, una ciudad donde, según él, se le rinde culto a la tertulia y al Once Caldas. No obstante, sus intereses no estuvieron enfocados inicialmente al periodismo, sino en la carrera de administración de empresas, hasta que el reconocido Javier Giraldo Neira lo invitó a formar parte de un grupo de periodistas aficionados al fútbol.

“Yo fui pasante gratuito dos años, no me pagaban ni el pasaje, pero se me despertó una fiebre por el periodismo, además porque yo conocía de primera mano las noticias del Once Caldas”, narró.

Esteban Jaramillo, periodista deportivo | Foto: Captura de pantalla Caracol TV

Luego, confesó que “el día que salió el primer artículo mío firmado, me enloquecí”, y fue así como durante más de 40 años ha logrado llevar la pasión de este deporte a miles de hogares colombianos.

Sin embargo, no todo han sido triunfos en su carrera, pues habló sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida, cuando acabó tras las rejas por presuntos vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Esta situación por poco le cierra las puertas en el mundo profesional, pero gracias al apoyo que recibió por parte de algunos colegas, logró salir adelante.

En su momento, se conoció que por 12 millones de pesos, el comentarista terminó privado de la libertad. A raíz de esto, recordó aquella época con nostalgia, revelando que el día que fue llevado a prisión, fue abordado por unos sujetos al terminar la transmisión de un partido de fútbol entre en Envigado y Santa Fe.

Enseguida, los hombres le dijeron que debían ir a arreglar unos asuntos a la Fiscalía, afirmando que no sería nada grave. “Ahí pase la primera noche en el búnker. ¿Usted sabe lo terrible que es cuando usted le dicen duerme acá en el piso y empiezan a correr esos cerrojos?”, expresó Esteban.

Y agregó: “A mí me detuvieron por 12 millones y medio de pesos, que eran fruto de unas cuñas que yo había vendido de Drogas La Rebaja (...) Dijeron que lavaba dinero de la mafia, que había lavado más de 5.000 millones de pesos. La Policía me hizo un estudio sobre enriquecimiento ilícito y me dieron un dictamen: ‘tiene un enriquecimiento ilícito de 250.000 pesos’. Hablaron muchas porquerías”.

A pesar de ello, asegura que tiene la conciencia tranquila porque no hizo nada malo, y agradece el apoyo que recibió por parte de algunos colegas como Javier Hernández Bonet, quien aseguró que “todos teníamos que salir a buscar clientes a la calle, sin ninguna herramienta que nos permitiera identificar, aparte del letrero del negocio, quién había detrás”.