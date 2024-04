‘Boyacoman’ habló de la lamentable pérdida de su bebé y aseguró que se peleó con Dios: “Tenía siete meses”

Frey Eduardo Quintero, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Boyacoman’, es uno de los humoristas más reconocidos del país. Muchos lo recuerdan por su paso en el emblemático programa Sábados Felices, donde cautivó a la audiencia con sus bromas y logró fortalecer su carrera profesional construyendo una sólida comunidad digital que, actualmente, le sigue brindando su apoyo a través de las redes sociales.

Por este medio, además de compartir parte de sus proyectos, el humorista también suele hablar con sus seguidores sobre varios detalles de su vida personal. Sin embargo, uno de los episodios que más lo han marcado y que sus admiradores todavía recuerdan, fue cuando en 2020 reveló que había perdido un bebé con su entonces pareja, Eliana Álzate.

En aquel momento, ‘Boyacoman’ dio a conocer la noticia con un nostálgico mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram que decía: “No alcancé a conocerte personalmente, pero siempre estarás en mi vida y mi corazón. Ten la seguridad que tu mamita y yo te amamos como nadie y que nunca te olvidaremos”.

Junto a estas palabras, el humorista agregó la fotografía de una ecografía en la que se veía el bebé y anotó: “Tu mamita y yo te regalamos la mitad de nuestro corazón para que siempre nos cuides y nos mantengas unidos. Te amamos, estrellita mía”.

Foto: Redes sociales | Foto: Foto: Redes sociales

Debido al impacto que tuvo esta lamentable pérdida en su vida, Frey Eduardo Quintero recordó lo sucedido en una reciente entrevista con la presentadora Laura Acuña para su programa en YouTube. “He tenido muchos problemas, pero cuando le pido ayuda a mi angelito, mi bebé que se me fue, siempre salgo adelante”, comentó inicialmente.

Enseguida, la santandereana le preguntó a qué bebé se refería, para quienes no sabían su historia, a lo que el humorista respondió: “yo perdí un bebé hace como tres años, a quien estábamos esperando con mucho amor, se me fue para el cielo, creo que es la época más depresiva que he tenido en mi vida”.

Foto: Redes sociales | Foto: Foto: Redes sociales

Del mismo modo, recordó que todo sucedió cuando su hijo apenas tenía siete meses de gestación, es decir, se estaba terminando de desarrollar en la barriga de su mamá, pero lamentablemente terminó “durmiéndose para siempre”, expresó.

“Yo decía: ‘Se me va mi bebé, ¿por qué?’. Le pasó algo que le pasa a uno en un millón. El bebé en la barriga da muchas vueltas y es normal que se hagan nudos en el mismo cordón, pero uno de ellos se tensionó mucho y él se durmió. Esa fue la explicación que nos dio el doctor, él tenía unos 70 años yo creo, y decía: ‘yo tengo cincuenta años de carrera y es la primera vez que veo algo así”, afirmó ‘Boyacoman’.

Ante esta situación, el humorista confesó que se peleó con Dios porque no entendía cuál era el propósito ni la enseñanza que le estaba dejando. “Cuando el bebé se va, alguien se me acerca y me dice como que Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, ahí si no lo entendí, no hay una sola explicación, sería injusto decirle a Dios: ‘bajé y hablé conmigo, dígame por qué hace esas cosas’”.

'Boyacoman' | Foto: Instagram @boyacoman