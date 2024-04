Mafe Walker dio insólita razón para justificar el malgasto de agua en pleno racionamiento; famosa la estará “fiscalizando”

Castigos de ‘el Jefe’ a Mafe Walker por el malgasto de agua en La casa de los famosos

Conexión de Mafe Walker con el agua

Sin embargo, también justificó con una insólita razón por qué es tan apegada al agua y se arriesgó a recibir varios correctivos: “Soy un canal de frecuencia vibracional y transmuto la energía. El agua activa la frecuencia vibracional, yo conecto con el agua porque viene de las montañas, las montañas son la fuente, son portales energéticos. Cuando mi campo vibracional está en una frecuencia más densa o más baja, yo me levanto y de una toco el agua . Así sea, pongo los pies en el agua o en las manos, me pongo agua en el cuerpo e inmediatamente se activa”.

“Normalmente, yo afuera me ducho sí una vez y en la noche antes de dormir, siempre, por la limpieza y para activar la energía vibracional, el que tiene que estar alto en frecuencia, entonces, yo por eso acá me baño más recurrente y es un reto muy grande para mí no entrar a las duchas . Inmediatamente conecto con otras soluciones, otras fuentes de activación de energía. Seamos creativos y hagamos lo que sí me hace bien, el sol, la terraza, que da abundancia”, concluyó.

A Karen Sevillano fue a quien más molestó lo que todos tuvieron que pasar por la responsabilidad de ‘Yamatrina’, por lo que aseguró que va a estar muy pendiente a los tiempos de la famosa: “Así me toque todos los días estarla fiscalizando, me meto. En el tiempo en el que yo esté en la ducha, si no me estoy duchando y estoy fiscalizando a ‘Yamatrina’, aprovecho para fiscalizar a los demás porque aquí nadie se me va a escapar y nadie me va a seguir derrochando agua, así de sencillo“, afirmó.