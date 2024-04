Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños sorprenden con su nueva estrategia en ‘La casa de los famosos’; adiós rivalidad

Tanto la influenciadora como la actriz, se han ‘sacado los trapitos al sol’ en diversas oportunidades, aprovechando los posicionamientos y otras actividades que se realizan dentro de la casa con la intención de desahogarse. De hecho, en una de esas ocasiones, Karen le pidió a Martha que no la llamara “parcera” porque no era ni tenía intenciones de tener una amistad con ella.

“No te equivoques... Me dijiste en la nominación: ‘Yo no soy chismosa ni me gusta estar hablando de los demás’, y bastante chismoseando te he visto”, comentó la creadora de contenido en su momento, mientras que Martha Isabel se defendió tildándola de “cizañera venenosa”.